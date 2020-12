Obitelj Nikolić iz Gline u razornom potresu ostala je bez gotovo svega. Supružnici Branka i Damir i njihov pas već su tri noći probdjeli ispred svoje kuće grijući se vatrom.

U trenutku potresa supružnici su izletjeli iz svoje kuće u šlapama i požalili se na službe koje nisu promptno reagirale.

- Toliko se mučiš i radiš i ostaneš bez svega u trenu. Izletjela sam iz kuće u kroksicama i jakni, pao je regal na mene i sasula sam se po podu. Nitko nas nije obišao, pitao treba li mi nešto, jesam li ozlijeđena, sve dok nisam apelirala preko 'Fejsa' rodbinu tražeći pomoć. Oni su nam odmah poslali kombije s hranom i odjećom. Od Crvenog križa ništa, samo voda, a od vode živjeti ne možeš - govori u suzama Branka Nikolić.

Puno su im pomogli susjedi, zahvaljujući kojima su se uspjeli zagrijati i donekle smiriti misli.

- Sakrili smo se od kiše ispod jedne susjedine terasice. Grijali smo se naizmjenično okolo vatre - dodaje Branka Nikolić.

Da građani Hrvatske imaju veliko srce dokazuje lijepa gesta Vjekoslava (50) iz Karlovca koji je obitelji poklonio svoju kamp kućicu kako bi obitelj imala barem krov nad glavom.

- Vidio sam sve te strašne snimke i htio sam barem nekako pomoći obiteljima ovog područja. Htio sam doći jučer, no nisam mogao zbog samoizolacije. Uz pomoć kolege, zakačio sam kamp kućicu i uputio se prema Glini. Nisam razmišljao ni sekunde trebam li pomoći. Ljudima je potrebna pomoć. Ovo je katastrofa - kaže skroman Vjekoslav.

- Preko medija dobivamo informaciju da dolaze velike donacije iz cijele Hrvatske, no mislim da te donacije ne dopiru do svih ljudi, kao što možemo svjedočiti - dodaje Vjekoslav.

Kako saznajemo u razgovoru s gospođom Nikolić, pomoć dolazi do većih gradova poput Petrinje i Siska, dok su Glina i okolna sela potpuno zanemarena.

- Blokirali su nam dva kombija puna hrane iz Kutine koje je poslala suprugova rodbina. Pomoć dolazi do većih gradova, no Glinu nitko ne posjećuje i opskrbljuje. Svi nas pozivaju da dođemo u centar, no kamo da idem sa psom, ne mogu ga ostaviti. Prvi topli obrok pojeli smo danas iz jednog okolnog restorana. To je opet bilo preko prijateljice koja mi je dovela i hranu za psa - prepričava shrvana Branka.

Obitelj je prije četiri godine odselila iz Zagreba i ostavila kuću jednom od sinova. Kupili su kuću u Glini na kredit koji još uvijek otplaćuju. Oboje žive od socijalne pomoći od koje mjesečno dobivaju 930 kuna. Ne namjeravaju otići iz Gline i mole sve koji su u mogućnosti da doniraju građevinski materijal kako bi uspjeli obnoviti svoju kuću.