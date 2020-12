Podsjetimo, podru\u010dje Petrinje, Siska, Gline i okolice je 29. prosinca zadesio potres od 6,2 po Richteru, samo dan nakon potresa od 5 po Richteru. A nakon toga se 'treslo' jo\u0161 preko 120 puta, dok su neki potresi bili i preko 4 stupnja po Richteru. Mnogi su ostali bez domova, radnih mjesta, a orkestar limene glazbe ostao je bez svog 'doma'.

- Sre\u0107a u nesre\u0107i je i ovaj COVID pa na\u017ealost nismo imali probe pa je ve\u0107ina instrumenata kod \u010dlanova, ali najve\u0107i instrumenti, timpani, vibrafoni, ksilofoni su na\u017ealost unutra. Prema na\u0161em obilasku postoje o\u0161te\u0107enja, ali nadam se da je to popravljivo. Znamo da limena glazba sad nije prioritet, ali nadamo se da \u0107emo se vratiti\u00a0- objasnio je gospodin Komes te nastavio o stanju u gradu:

- Mislim da nema sugra\u0111ana koji nema ve\u0107u ili manju \u0161tetu. Proveo sam dva dana na terenu kod drugih. Sretan sam da je o\u0161te\u0107enje na mojoj ku\u0107i takvo da \u0107e se mo\u0107i sanirati, mislim da \u0107e biti upotrebljiva ve\u0107 sad, a sanirana u kratkom roku. Dosta toga je jo\u0161 na \u010dekanju da bi se napravila procjena stati\u010dara.\u00a0

Iako su u gradu veoma te\u0161ki trenutci, ljudi nisu zaboravili na sre\u0107u i zabavu koju im je pru\u017eala limena glazba koju su mnogi istaknuli kao \u017eilu kucavicu grada i \u017eivi spomenik kulture.

- Ju\u010der smo trebali imati blagdanski koncert, sad ste me malo raznje\u017eili, moram Vam priznati. To je to, zbog takvih ljudi moramo nastaviti raditi - zavr\u0161io je emotivno predsjednik petrinjske limene glazbe.