Darinko Dumbović gradonačelnik Petrinje gostovao je večeras u RTL Direktu gdje je komentirao situaciju sa smještajem ljudi čije su kuće stradale u potresu.

Na pitanje postoji li mogućnost da se u funkciju stavi povratničko naselje Mala Gorica, kazao je da je to mjesto uvijek donosilo neku tugu.

- Za to se mjesto veže tragedija, kad pogledamo to naselje vidimo da je devastirano do mjere da se kućice ne mogu adaptirati. Ali tamo postoji komunalna infrastruktura, tako da se razmatra i ta opcija - kazao je Dumbović.

Privremeno naselje sada se radi na sajmištu.

- Tu će biti 100 kontejnera za 100 obitelji. Tu se radi još 50 kontejnera za obrtnike. U jednom trenutku sam rekao i pomislio, "stavit ćemo to za 14 dana ili za desetak dana". Ipak na kraju, moramo napraviti komunalnu infrastrukturu, rasvjetu, asfaltirati... Ja sam za rješenje da ipak na kraju imamo one osnovne uvjete da ljudi ne gaze po blatu i po pijesku - dodao je Dumbović rekavši da to moraju napraviti za između 20 do mjesec dana radeći u dvije smijene.

- Danas sam informirao tim koji je preuzeo odgovornost u koordinaciji s vojskom da imamo na kraju jednostavan cilj u kojem ćemo poduzeti da napravimo to naselje - dodao je Dumbović.

Što se tiče dostave i pripreme hrane, Dumbović je rekao da je uglavnom sve pokriveno. ''Ja mislim da je pokriveno, moram reći da nitko od prvog dana nije bio bez toplog obroka''.