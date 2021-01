- Sada su smje\u0161teni posvuda, evo ve\u010deras sam dobio informaciju da su neki u Vrgorcu. Jako je va\u017eno da budu\u0107i grad radimo tamo gdje je sigurno. Predla\u017eem da se sada napravi stambeno kontejnersko naselje, moj je prijedlog modularna gradnja. \u0160efu sto\u017eera Tomi Medvedu ponudio sam na\u0161e sajmi\u0161te. Ono ima 10.000 kvadrata.

Moramo izvu\u0107i svu zemlju, asfaltirati, napraviti odvodnju i tu bi bilo pametno staviti kuhinju tako da ona ne bude u strogom centru grada jer tamo je sve u crveno. Treba se micati od tamo. Danas-sutra cijeli strogi centar treba iseliti, ali idemo korak po korak - kazao je Dumbovi\u0107.\u00a0

U njegovo kontejnersko naselje smje\u0161teni bi bili i poduzetnici.\u00a0

- Imamo jako puno malih do srednjih tvrtki, frizera, ugostitelja. \u017delja mi je da ih ondje smjestimo, ho\u0107u da budu svi na okupu u tom naselju da se opet osjeti to zajedni\u0161tvo, da se ljudi dru\u017ee, da se ne 'raspuzamo'.\u00a0Drago mi je da je Medved to prihvatio - poru\u010dio je gradona\u010delnik dodaju\u0107i kako su na dobrom putu da slo\u017ee sve kako su zamislili.\u00a0

Od \u010detiri Petrinjska vrti\u0107a obnovljena europskim novcem samo jedan je zna\u010dajno o\u0161te\u0107en, odnosno neupotrebljiv. Onaj najsigurniji sutra po\u010dinje s radom.\u00a0

Dumbovi\u0107 je iznio i svoje stavove oko prijepora vezanih za MORH-ovu kuhinju u kojoj se mo\u017ee pripremiti 18.000 obroka, ali nije u funkciji.\u00a0

- Najve\u0107i dio posla oko pripreme obroka iznijeli su ugostitelji iz cijele Hrvatske. Njima treba re\u0107i veliko hvala. Povukli su stra\u0161an posao. Naravno, valja pohvaliti sve ostale\u00a0volontere i slu\u017ebe. Izlo\u017eili su svoje \u017eivote u vremenu kad je sve bilo toliko potreseno da ne mo\u017ee\u0161 biti organiziran. Dr\u017eava \u0107e napraviti platformu. Mi i dr\u017eava nismo konkurencija.

Ali anga\u017eirat \u0107emo sve ugostitelje. Operativno, moramo ih imati spremne da kad mi zatreba 1000 porcija da ih mogu naru\u010diti. Ja ho\u0107u da ljudi imaju topli obrok i grijalicu kad ve\u0107 \u017eele ostati ovdje - poru\u010dio je Dumbovi\u0107.\u00a0

Dodao je da ga novinari \u010desto pitaju ote\u017eava li snijeg situaciju.\u00a0

- Ma nema veze \u0161ta pada snijeg, \u0161ta bi bilo da smo u Rusiji, u Sibiru? Snijeg pada, ljudi moraju raditi. Netko ho\u0107e ostati kod svoje ku\u0107e i moramo mu pru\u017eiti sigurnost.\u00a0