Što se tiče ujednačavanja sudske prakse, smatram da je Vrhovni sud izgubio ovlast ujednačavanja sudske prakse u kaznenim predmetima i u tom je pogledu dekonstitucionaliziran, zbog osnivanja Visokog kaznenog suda, kazala je u emisji Otvoreno Zlata Đurđević, predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, jedna od kandidatkinja za čelnicu Vrhovnog suda.

Kazala je da se to jednim dijelom potvrđuje i u izvješću sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda u kojem se traže izmjene Zakona o kaznenom postupku i u kojem se, između ostalog ,traži izvanredni pravni lijek za Vrhovni sud.

Navela je da je dio njezinog programa reorganizacija sudstva u cilju jačanja Vrhovnog suda.

- Mislim da Vrhovni sud treba biti sud koji treba jačati, a ne slabiti, kazala je

- Moje je mišljenje kada nastupi zastara ne možete izručivati našeg državljanina u drugu državu da se tamo vodi postupak, kazala je Đurđević.

Smatra da nije trebalo izručivati Perkovića i Mustača Njemačkoj te da se njeno stajalište isključivo tiče zastare.

- Za teška kaznena djela ne možemo izručivati svoje državljane, a za minorna kaznena djela možemo ih izručivati drugim državama, kazala je.

- Za sve koji smo se javili na natječaj netko je rekao ne. Politika je jako puno štete nanijela hrvatskom sudstvu. radi se isključivo po kriterijima podobnosti. Još nismo naučili da sudstvo mora biti neovisno, smatra Đurđević. Smatra da je vrlo nespretna izjava da ju je Predsjednik RH provukao kroz blato.

- Nisam željela da do kraja ovo ispadne smiješno. A smiješno je i možda žalosno kada imamo prijepore oko toga kako ćemo izabrati predsjednika Vrhovnog suda, jedan autoritet, jednu osobu koja bi trebala ustvari zračiti nečim da pokazuje građanima kako je pravo i pravda za sve građane ista, kazala je kandidatkinja za čelnicu Vrhovnog suda Lana Peto Kujundžić, sutkinja Vrhovnog kaznenog suda.

- To me ponukalo da se osjećam loše kao sudac, da se osjećam loše nakon 35 godina sudačkog staža, da ne mogu s nekom radošću gledati Vrhovni sud i očekivati da ti mudraci koji sjede na Vrhovnom sudu, jer ja sam uvijek zamišljala da na Vrhovnom sudu sjede mudraci koji znaju donositi odluke, ali ne o činjenicama, za razliku od profesorice ne mislim da to trebaju raditi i odlučivati da li će netko ostati u istražnom zatvoru ili neće ostati u istražnom zatvoru, i da li je to netko to napravio s lijevom ili desnom rukom, nego da odlučuju o pravu.

Odvjetnik Šime Savić, kandidat za čelnika Vrhovnog suda, ne smatra da ima korupcije u hrvatskom sudstvu i kaže da većina sudaca radi pošteno, savjesno i predano.

- Manji je dio sudaca koji su korumpurani i taj kukolj treba odstraniti iz sudstva. Ali mislim da je glavni problem koji muči građane stvarno pravo, vlasništvo, zemljišne knjige, obvezno pravo, ugovori, odštete, ovrhe jer su ti predmeti 80% na sudu. Glavni problem sudovanja je parnica, kazao je Savić.

Na kraju emisije Đurđević se okomila na voditelja Togonala.

- Ja se u emisiji osjećam kao na optuženičkoj klupi. Pitala sam vas tko će biti u emisiji, niste mi rekli istinu. Vi ste kao novinar trebali voditi računa o svojoj etici i govoriti istinu. Trebali ste voditi emisiju nepristrano i u skladu s etikom. Vaša prva zapovijed kao novinaru je da govorite istinu - rekla je Đurđević.

Togonal je pitao tko joj je u emisji zasmetao.

- Vi, s neistinom koju ste rekli - odgovorila mi je.