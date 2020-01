Dužnici ovo čekali godinama: Nema zastare za švicarce!

Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF! Vrhovni sud RH objavio je pravno mišljenje na koje su dužnici u CHF čekali godinama: proglasi li im sud pravomoćnom odlukom ugovor o kreditu ništetnim, zastarni rok za njihova potraživanja počinje teći tek od tog dana!

- Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora, odnosno u slučaju zahtjeva iz članka 323. stavak 1. ZOO/05. (članak 104. stavak 1. ZOO/91.) kao posljedice utvrđenja ništetnosti ugovora, počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora - stoji u objavljenom mišljenju na web stranici Vrhovnog suda, javlja Večernji list.

Građanski je odjel Vrhovnog suda donio na sjednici 30. siječnja 2020. ovo pravno shvaćanje kojim je "pomaknut" trenutak početka tijeka zastare za zahtijevanje povrata ispunjenog i to u korist stranke koje je ispunila ništetni ugovor. Prema tom shvaćanju zastara počinje teći od trenutka pravomoćnosti odluke kojom je utvrđena ništetnost ugovora, a ne od trenutka ispunjenja obveze ništetnog ugovora.

Ova je odluka iznimno bitna i za dužnike za koje se smatralo da im je 13. lipnja istekao rok za potraživanje preplaćenih kamata.

- Odluka se odnosi na sve predmete vezane za ništetnost ugovora, ali i djelomičnu ništetnost ugovora, jer u svojoj biti to je slično. To znači da svi oni koji su zakasnili tužiti za preplaćene kamate, a posebice se to odnosi na euro i kunske kredite, mogu tužiti jer nisu u zastari. Ipak, opreza radi, više o tome moći ću reći tek kada vidim kompletnu odluku i sve analiziram s pravnom strukom - komentirao je Goran Aleksić, saborski zastupnik Snage i aktivist Udruge Franak.

Tema: Hrvatska