Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji

Britanska prometna policija (BTP) rekla je da su dvije osobe, od ukupno 10 ranjenih, još uvijek u životnoj opasnosti nakon krvavog napada nožem u brzom vlaku u subotu navečer.

Načelnik John Loveless rekao je da su dvojica osumnjičenika, u dobi od 32 i 35 godina, rođeni u Velikoj Britaniji.

Policija je proglasila veliki incident i rekla da su osumnjičenici uhićeni nakon što je vlak na relaciji Doncaster - londonski King's Cross zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, britanski ministar obrane John Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".

- Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad. Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo - rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom.