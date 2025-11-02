Obavijesti

News

Komentari 2
DVOJE JOŠ U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Dvojica britanskih državljana osumnjičena su za napad nožem u vlaku koji se prema prvim procjenama ne smatra terorističkim činom, priopćila je policija

Britanska prometna policija (BTP) rekla je da su dvije osobe, od ukupno 10 ranjenih, još uvijek u životnoj opasnosti nakon krvavog napada nožem u brzom vlaku u subotu navečer.

Načelnik John Loveless rekao je da su dvojica osumnjičenika, u dobi od 32 i 35 godina, rođeni u Velikoj Britaniji.

Policija je proglasila veliki incident i rekla da su osumnjičenici uhićeni nakon što je vlak na relaciji Doncaster - londonski King's Cross zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

MINISTAR OBRANE: Masovni napad nožem u vlaku u Britaniji je 'izolirani incident'
Masovni napad nožem u vlaku u Britaniji je 'izolirani incident'

Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, britanski ministar obrane John Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".

NA TERENU SVE SLUŽBE Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'
Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'

- Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad. Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo - rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025