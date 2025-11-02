Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'

Nakon napada nožem u subotu u vlaku koji je putovao engleskim okrugom Cambridge desetero osoba je u bolnici, od kojih devet s ozljedama opasnima po život, prenosi BBC.

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku koji je putovao od Doncastera do King's Crossa dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.

Kasnije je objavila da je u bolnici desetero ljudi, od kojih devetero s ozljedama opasnima po život, piše BBC. U ovom trenutku nema poginulih.

Policija je potvrdila da su na teren poslane i protuterorističke snage, dodaje BBC.

Oglasio se i britanski premijer Keir Starmer.

"Strašan incident u vlaku u blizini Huntingdona duboko je zabrinjavajući. Moje misli su sa svima pogođenima i zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Svatko u tom području trebao bi slijediti savjete policije", objavio je na X-u.