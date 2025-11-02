Obavijesti

News

Komentari 0
NA TERENU SVE SLUŽBE

Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'

Policija je potvrdila da su na teren poslane i protuterorističke snage, dodaje BBC

Nakon napada nožem u subotu u vlaku koji je putovao engleskim okrugom Cambridge desetero osoba je u bolnici, od kojih devet s ozljedama opasnima po život, prenosi BBC. 

UŽAS! Više osoba izbodeno u vlaku u Engleskoj: Policija uhitila dvoje ljudi, više ozlijeđenih u bolnici
Više osoba izbodeno u vlaku u Engleskoj: Policija uhitila dvoje ljudi, više ozlijeđenih u bolnici

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku koji je putovao od Doncastera do King's Crossa dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.

Kasnije je objavila da je u bolnici desetero ljudi, od kojih devetero s ozljedama opasnima po život, piše BBC. U ovom trenutku nema poginulih. 

Policija je potvrdila da su na teren poslane i protuterorističke snage, dodaje BBC. 

Oglasio se i britanski premijer Keir Starmer.

"Strašan incident u vlaku u blizini Huntingdona duboko je zabrinjavajući. Moje misli su sa svima pogođenima i zahvaljujem hitnim službama na njihovoj reakciji. Svatko u tom području trebao bi slijediti savjete policije", objavio je na X-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje
GODINA DANA KATASTROFE

Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje

Naša borba traje do ispunjenja zahtjeva. Jednostavno, neophodno je ovaj proces ispratiti do kraja, a to zahtijeva kako raspisivanje izbora, tako i ispunjenje inicijalnih zahtjeva, poručili su nam studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025