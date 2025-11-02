Obavijesti

News

Komentari 5
MINISTAR OBRANE:

Masovni napad nožem u vlaku u Britaniji je 'izolirani incident'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Masovni napad nožem u vlaku u Britaniji je 'izolirani incident'
Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION

Masovni napad nožem u vlaku u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojemu je devet osoba zadobilo ozljede opasne po život, bio je 'izolirani napad', rekao je u nedjelju britanski ministar obrane John Healey

Vjeruje se da je policija obuzdala muškarca s velikim nožem upotrebom elektrošokera nakon što je u subotu navečer krenuo u krvavi pohod u brzom vlaku ubrzo nakon što je napustio stanicu Peterborough u Cambridgeshireu.

Britanska prometna policija (BTP) proglasila je veliki incident i rekla da su dvije osobe uhićene nakon što je vlak zaustavljen na stanici Huntingdon. Policija je proglasila i "Platon", nacionalnu kodnu riječ koju koriste policija i hitne službe kad reagiraju na "teroristički napad", ali kasnije su povukli to.

Zasad nema smrtnih slučajeva od napada nožem u vlaku na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a premijer Keir Starmer nazvao ga je "duboko zabrinjavajućim". Devet osoba zadobilo je ozljede opasne po život, a još jedna osoba je lakše ozlijeđena. 

Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, ministar Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".

KAO U HLADNOM RATU Tijekom puta kroz Litvu, vlak od Moskve do Kalinjingrada se zaključava da Rusi ne pobjegnu
Tijekom puta kroz Litvu, vlak od Moskve do Kalinjingrada se zaključava da Rusi ne pobjegnu

- Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad. Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo - rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom.

Protuteroristička policija pomaže u istrazi.

UŽAS! Više osoba izbodeno u vlaku u Engleskoj: Policija uhitila dvoje ljudi, više ozlijeđenih u bolnici
Više osoba izbodeno u vlaku u Engleskoj: Policija uhitila dvoje ljudi, više ozlijeđenih u bolnici

Healey je dodao da bi britanska javnost trebala biti "na većem oprezu", ali je naglasio da se ljude "neće odvraćati od obavljanja svakodnevnih poslova".

Željeznički kolodvor Huntingdon ostao je ograđen policijskom trakom u nedjelju ujutro, a vlak je još uvijek vidljiv na peronu.

NA TERENU SVE SLUŽBE Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'
Napad u Engleskoj, ljudi su izbodeni u vlaku, devetero ih se bori za život: 'Strašna tragedija'

Prijevoznik London North Eastern Railway (LNER) je priopćio da se očekuje da će poremećaji u prometu između londonskog King's Crossa i Lincolna, Doncastera, Leedsa, Bradford Forster Squarea i Harrogatea trajati do ponedjeljka, a putnicima se savjetuje da odgode svoja putovanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025