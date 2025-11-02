Masovni napad nožem u vlaku u Britaniji je 'izolirani incident'

Vjeruje se da je policija obuzdala muškarca s velikim nožem upotrebom elektrošokera nakon što je u subotu navečer krenuo u krvavi pohod u brzom vlaku ubrzo nakon što je napustio stanicu Peterborough u Cambridgeshireu.

Britanska prometna policija (BTP) proglasila je veliki incident i rekla da su dvije osobe uhićene nakon što je vlak zaustavljen na stanici Huntingdon. Policija je proglasila i "Platon", nacionalnu kodnu riječ koju koriste policija i hitne službe kad reagiraju na "teroristički napad", ali kasnije su povukli to.

Zasad nema smrtnih slučajeva od napada nožem u vlaku na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a premijer Keir Starmer nazvao ga je "duboko zabrinjavajućim". Devet osoba zadobilo je ozljede opasne po život, a još jedna osoba je lakše ozlijeđena.

Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, ministar Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".

- Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad. Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo - rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom.

Protuteroristička policija pomaže u istrazi.

Healey je dodao da bi britanska javnost trebala biti "na većem oprezu", ali je naglasio da se ljude "neće odvraćati od obavljanja svakodnevnih poslova".

Željeznički kolodvor Huntingdon ostao je ograđen policijskom trakom u nedjelju ujutro, a vlak je još uvijek vidljiv na peronu.

Prijevoznik London North Eastern Railway (LNER) je priopćio da se očekuje da će poremećaji u prometu između londonskog King's Crossa i Lincolna, Doncastera, Leedsa, Bradford Forster Squarea i Harrogatea trajati do ponedjeljka, a putnicima se savjetuje da odgode svoja putovanja.