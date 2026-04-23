NIJE NI ČUDO DA SU GA SRUŠILI

Dva Izraelca špijunirala za Iran. Davali su im detalje o F-15

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Sra Haiden Morris/Planetpix

Prema sumnjama, dvojica tehničara, koji su radili na borbenim zrakoplovima F-15, predali su dokumentaciju s dijagramima motora, kao i fotografije na kojima se vidi lice instruktora letenja

Dva tehničara Izraelskog ratnog zrakoplovstva iz zračne baze Tel Nof, u blizini Ašdoda, bit će optužena za špijunažu u korist Irana tijekom operacije “Ričući lav”, izvijestila je u srijedu izraelska javna televizija KAN News.

Prema sumnjama, dvojica tehničara, koji su radili na borbenim zrakoplovima F-15, predali su dokumentaciju s dijagramima motora, kao i fotografije na kojima se vidi lice instruktora letenja, što je protivno pravilima vojne cenzure.

Također su, prema izvješću KAN-a, bili zamoljeni prikupiti informacije o bivšem načelniku Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga, general-pukovniku (u mirovini) Herziju Haleviju, te ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru.

Vlasti razmatraju mogućnost da se protiv jednog od tehničara optužnica proširi na izdaju, umjesto blaže optužbe za špijunažu, navodi KAN.

Još osam vojnika u bazi osumnjičeno je da su znali za postupke dvojice tehničara, a da to nisu prijavili nadležnim tijelima. Nakon incidenta, zapovjednik zračne baze Tel Nof, časnik u činu brigadnog generala čiji identitet ostaje tajan, pozvao je vojnike na sigurnosni brifing tijekom kojeg im je rekao da ga je Shin Bet (Izraelska sigurnosna agencija) pozvao kako bi razjasnio što se dogodilo u tom slučaju.

