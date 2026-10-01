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POTVRDILA POLICIJA

Dva maloljetnika ozlijeđena u Dugom Selu, vozili su romobil: 'Scena je bila stvarno užasna!'

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
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Dva maloljetnika ozlijeđena u Dugom Selu, vozili su romobil: 'Scena je bila stvarno užasna!'
Foto: čitatelj/24sata
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U nesreći su sudjelovali automobil i električni romobil...

U srijedu oko 10:15 sati došlo je do prometne nesreće u Dugom Selu, potvrdila nam je zagrebačka policija. U nesreći u Sportskoj ulici su sudjelovali automobil i električni romobil, a dva maloljetnika s romobila su ozlijeđena.

- Scena je bila užasna. Njih dvojica su dojurili na zebru bez stajanja taman u trenutku kad je naišao auto. Čovjek je vozio sporo, ali ih nije mogao izbjeći. Udarac je bio toliko jak da su doslovno oba napravila salto. Jedan je uspio nekako ustati dok je drugi ostao ležati na zebri - kažu nam Dugoselci.

Kako doznajemo dječaci nisu imali kacige te su im okupljeni odmah dotrčali pomoći.  

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