VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj

Prosvjedi učenika u Francuskoj zbog manjka nastavnika, loših uvjeta u školama i nezadovoljstva obrazovnim sustavom prerasli su u ozbiljne nerede. U više gradova zabilježeni su požari i sukobi s policijom, a među najtežim incidentima bili su napad na ravnatelja škole u Marseilleu

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Pokretanje videa... VIDEO Prosvjed u Parizu | Video: 24sata/Reuters

Tamo je situacija i najgora. Vatrogasce koji su stigli na intervenciju, koji su došli gasiti zapaljenu školu, okružila je velika skupina mladih.

Natjerali su ih da napuste vatrogasni kamion, kojeg su onda zapalili!

U Marseilleu je i napadnut ravnatelj, osim što su ga polijevali benzinom delikventi su ga i pretukli.

Osim u Marseilleu, do požara škole došlo je i u Nantesu.

Uhićeno je širom Francuske oko 1000 ljudi, većinom tinejdžera. Učenici su optužili policiju za pretjeranu uporabu sile i korištenje suzavca.