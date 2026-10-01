Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Priča o biseru Jadrana, ali onom pravom, koji je "iznjedrila" danas izuzetno ugrožena plemenita periska, seže više od 65 godina unatrag. Biser plemenite periske koji je više od šest desetljeća pažljivo čuvan u ladici dobio je nedavno svoj novi dom. Biser je darovan izložbenom postavu plemenitog utočišta pulskog Aquariuma.

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Pokretanje videa... VIDEO Aquarium na dar dobio biser iz periske | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

Umirovljeni liječnik Dejan Momirov (83) iz Srbije donirao je vrijedan i neobičan primjerak bisera plemenite periske (Pinna nobilis), koji je našao krajem šezdesetih godina na području Makarske rivijere dok je ronio. Namjerno ga je tražio. Dejan nam je rekao kako je biser trebao biti dar za njegovu tada još djevojku, a koji je htio kod zlatara pretočiti u prsten za nju. Međutim, dogodio im se život. Prsten nikad nije napravljen, a nešto kasnije njegova supruga preminula je od karcinoma, vrlo mlada. Biser koji je "iznjedrila" jedna periska ostao je "zaključan" u ladici. Čekao je svoj trenutak desetljećima.

Tih šezdesetih i sedamdesetih godina periski je bilo itekako mnogo, kaže Dejan. O smrtonosnoj zarazi koja ih tamani, dodaje, čuo je nedavno u dokumentarnoj emisiji.

- Znao sam da periska stvara biser i kao tadašnji apsolvent Medicinskog fakulteta ronio sam u potrazi za njim. I pronašao sam ga na oko tri metra dubine kraj Makarske. Htio sam od bisera napraviti prsten kod zlatara za svoju dragu. Na jednom od tih ljetovanja u Hrvatskoj pronašao sam perisku, izvadio je i unutra me gledao mali biser. Od prstena periskina bisera nije, nažalost, bilo ništa, moja prva supruga preminula je vrlo mlada. Od karcinoma pluća - bez zadrške priča Momirov.

Foto: Sasa Miljevic

A izronjeni biser ostao je čekati u mraku jedne ladice. U kutiji s obiteljskim nakitom.

- Biser je bio zaboravljen sve do te emisije koju sam početkom ljeta gledao na televiziji, a koja je govorila o velikoj smrtnosti plemenitih periski i o tome kako je gotovo izumrla. Tad sam se sjetio da baš ja imam biser. Kontaktirao sam pulski Aquarium i dogovorio susret s direktoricom Milenom Mičić. Došao sam avionom do Pule jer sam joj ga osobno htio uručiti - u dahu je rekao umirovljeni liječnik.

Inače, biseri kod školjkaša nastaju kao svojevrsna obrambena reakcija. Kad strani materijal, parazit ili ozljeda nadraže tkivo između plašta i ljušture, životinja oko mjesta podražaja postupno taloži slojeve mineralnog materijala. Tako tijekom vremena nastaje biser. Periska ga je stvarala desetljećima.

- Izuzetna je rijetkost da se u današnjim uvjetima, u kojima se, nažalost, našla periska zbog smrtonosne zaraze, pronađe i vidi biser, baš od periske. Danas postoje farme školjki u Japanu, Indoneziji, Kini..., gdje se uzgajaju određene školjke baš zbog bisera. Na tim farmama ubrzano ih proizvode za nakit - opisala je Milena Mičić iz Aquariuma.

Dejan je osobno došao u Pulu i biser predao direktorici Aquariuma Mileni Mičić | Foto: Privatni album

Plemenita periska posljednjih je godina pretrpjela katastrofalne gubitke zbog masovnog pomora koji je zahvatio Sredozemlje. Prvi slučajevi zaraze u hrvatskome moru potvrđeni su 2019., nakon čega se bolest brzo proširila duž obale. Na pojedinim područjima zabilježena je smrtnost populacije i do 100 posto. 