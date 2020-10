Dva mjeseca držao mrtvu sestru u kući: Bojao se da će u zatvor, pa je prvo počeo bježati...

U Batini, selu u Baranji, pronađeno je u petak popodne tijelo Vesne Rajić (62). Ona je od srpnja ležala mrtva u svom krevetu iako je u sobi pored nje živio njen brat. Obdukacija je pokazala da je umrla prirodnom smrću

<p>Nakon što je u petak popodne u svojoj kući u Batini, selu u Baranji, pronađeno tijelo <strong>Vesne Rajić </strong>(62), koja je od sedmog mjeseca ležala mrtva u svom krevetu iako je u sobi pored nje živio njen brat S. (55), provedena obdukcija je pokazala da je žena ipak umrla prirodnom smrću.</p><p>Tako su otklonjene sumnje da je S. ubio svoju sestru koje su postojale obzirom da je on gotovo tri mjeseca od javnosti skrivao činjenicu da je ona umrla.</p><p>Za događaj se saznalo nakon što susjedi primjetili da Vesne već dugo nema, ne pojavljuje se na ulici, ne ide kod prijatelja na kavu, ne ide ni u trgovinu ni po lijekove kod liječnika, a bila je srčani bolesnik i imala problema sa hodanjem. Kad god bi netko pokucao na vrata Vesnine kuće i upitao njenog brata gdje je ona, dobio bi odgovor da je bolesna i da leži. S nikoga nije puštao u kuću i to je s vremenom poslalo sumnjivo.</p><h2>'Morali smo provaliti u njenu sobu'</h2><p>Znalo se da on ima psihičkih problema od djetinjstva i da su o njemu prvo brinuli stariji brat, koji je umro prije tri godine, a potom Vesna koja se prije dvije godine vratila u selo nakon služenja zatvorske kazne zbog pronevjere. Otkako je došla, puno se družila sa susjedima, izlazila u selo, svi su je viđali, a onda je odjednom nestala.</p><p> - Obzirom da sam predsjednik seoskog DVD-a i imam ovlasti, sa vatrogascima, obiti vrata nečije kuće ako vjerujemo da se u kući dogodilo nešto loše, u petak smo obili vrata Vesnine kuće koja su bila zaključana. Njen brat nije bio tada u kući. Morali smo provaliti u njenu sobu jer su ta vrata bila višestruko osigurana od neželjenog ulaza, a kada smo ušli, shvatili smo i zašto. Ona je ležala u krevetu mrtva, već u poluraspadnutom stadiju - kazao je <strong>Đuro Molnar</strong>, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Batine.</p><p>Nedugo potom pronašli su S-a i pitali što je učinio sestri jer je nađena mrtva. On se branio da joj nije ništa učinio, da je ona samo umrla na spavanju, a kada ju je našao, uplašio se, nije znao što da radi, pa ju je samo pokrio i ostavio tako. U strahu da će morati u zatvor počeo je i bježati, ali su ga brzo uhvatili. Iako na tijelu mrtve žene nije bilo tragova nasilne smrti, policija je S-a ipak odvela u postaju u istragu.</p><h2>Kriv za narušavanje mira pokojnika?</h2><p> - Obdukcija je pokazala da je žena umrla prirodnom smrću. Istraga se nastavlja o ostalim okolnostima. Nemamo uhićenih osoba u tom postupku - rekla je glasnogovornica osječke policije. Iako nije uhićen, S se više nije pojavljivao u selu, odnosno, viđen je u subotu kako dolazi u pratnji policije.</p><p> - Oni su ga dovezli, ušli su sa njime u kuću i veoma brzo izašli. Vidjela sam da nosi mobitel i neke svoje stvari. Valjda je došao po njih. Možda će ga sada smjestiti u neku ustanovu - kaže susjeda.</p><p>Istragom će se utvrditi da li je S., zbog svog specifičnog mentalnog stanja, kriv za kazneno djelo narušavanja mira pokojnika, zato što je skrivao njeno mrtvo tijelo mjesecima.</p>