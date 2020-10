Dva mjeseca je spavao pored mrtve sestre: Susjedima lagao da spava, oni provalili u sobu...

<p>Nakon što <strong>Vesna Rajić</strong> (62) iz sela Batina u Baranji dva mjeseca nije izašla iz kuće niti se ikome javljala, susjedima u Ulici Vladimira Nazora to je bilo sumnjivo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Brat je dva mjeseca živio u kući s mrtvom sestrom</strong></p><p>S njome je u istoj kući živio brat S.(55) koji je osoba s poteškoćama no, kada god bi ga priupitali gdje je Vesna i mogu li je vidjeti, od njega su dobili kratak i odrješit odgovor da mu je sestra bolesna i leži.</p><h2>Susjedi je pronašli, provalili u kuću</h2><p>Kako je bilo sumnjivo i to da, iako bolesna, već dugo nije otišla kod liječnika po lijekove, susjedi su alarmirali nadležne. Veoma brzo otkriveno je da nesretna žena već dva mjeseca leži mrtva u svojoj sobi te da je to njen brat uporno skrivao.</p><p> - Poznam tu obitelj i dobro znam njihovu situaciju. Socijalni slučaj su i Vesna se brinula za svog brata. Kako sam ja u selu predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, njihovi susjedi su me zvali i rekli da se u toj kući nešto čudno događa te da Vesne nema već mjesecima. Ona je bila druželjubiva žena i često je išla kod susjeda na kavu i popušit koju cigaretu. Njen brat je, iako sa poteškoćama, također bio druželjubiv, nikada nije bio agresivan, u našem nogometnom klubu radio je kao domar, više volontirao, tek toliko da ima nekakvu zanimaciju. Tako je i u petak on bio na igralištu kada sam ja došao sa kolegom vatrogascem do njihove kuće. Lupao sam i vikao, ali Vesna nije odgovarala. Prozori i vrata su bili zatvoreni. Mi smo provalili u kuću i došli do njene sobe. Bila je zaključana. Razvali smo i kvaku ali smo shvatili da su vrata također i svezana iznutra za nešto, da se ne može ući, pa smo i to pokidali. Kada smo ušli u njenu sobu, vidjeli smo užas. Ležala je pokrivena na krevetu, već u poluraspadnutom stanju. Smrad je bio neizdrživ. Soba je bila sva u neredu, smeću i prljavštini. Pozvali smo policiju - kaže još uvijek potreseni <strong>Đuro Molnar</strong> iz Batine, predsjednik seoskog DVD-a koji je potom otišao potražiti Vesninog brata.</p><p>Znao je da će ga naći na igralištu.</p><p> - Pitao sam ga gdje je Vesna, a on je rekao da doma spava. Rekao sam mu da prestane lagati jer smo provalili u kuću i našli je mrtvu. Pitao sam ga što joj je napravio, a on je jako počeo plakati i rekao je da je ona umrla prirodnom smrću još u srpnju, bio je u šoku i jako se uplašio kada ju je vidio, nije znao što da radi i samo ju je pokrio i zatvorio vrata. Potom je počeo vikati i govoriti 'hoću ja sad morati u zatvor, ne želim u zatvor' i krenuo je bježati. Kolega i ja smo ga uhvatili i zadržali do dolaska policije - priča dalje Molnar dodajući kako ne vjeruje da je brat naudio sestri, ali je svima u selu čudno što njenu smrt nije nikome prijavio nego je, čak štoviše, odlučio skrivati njenu smrt, zaključao je sobu i višestruko osigurao da nitko unutra ne može ući.</p><h2>Sestra mu doselila prije dvije godine</h2><p>Prema kazivanju mještana Vesnin brat nije opasan za okolinu; dobro je socijaliziran, zna brinuti o sebi, nema zakonskog skrbnika, nije agresivan, ima dobro pamćenje za stvari koje ga zanimaju, ali ima poteškoća u govoru, ne zna reći neke riječi, i vidi se da ima razvojne smetnje. Nikada se nije ženio i nema djece, a nikada nije imao ni neki ozbiljniji posao. Do prije tri godine živio je sa starijim bratom koji je umro u bolnici, a onda je k njemu, prije dvije godine, doselila Vesna.</p><p> - Ima njih tri brata i polusestra Vesna. Ona je bila udana, živjela je u Srbiji a prije nego je tamo odselila počinila je neku pronevjeru u Hrvatskoj i zato je osuđena na zatvor. Odgulila je kaznu i vratila se u Batinu. Ona je preuzela brigu o Stjepanu. Nije nikada govorila da se njih dvoje svađaju ili da imaju problema. Ona je primala socijalnu pomoć, a on nije. Imali su svatko svoju sobu, a on je dane uglavnom provodio na igralištu - kažu susjedi koji su stalno viđali Vesnu po selu; išla je u trgovinu, kod liječnika, kod prijateljica na kavu, a onda je odjednom nestala.</p><p>Njen brat od tada nikoga nije puštao u kuću niti je htio razgovarati o Vesni. Prozori su stalno bili čvrsto zatvoreni.</p><p>Nakon što je otkriveno njeno mrtvo tijelo, njenog brata odvela je policija. U osječkoj policiji, pak, kažu kako je tijelo mrtve žene preveženo na patologiju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.</p><p>Za sada, ističu u policiji, nema uhićenih počinitelja u ovom slučaju ni po kojem kaznenom djelu. Istragom će se, dakle, utvrditi da li je Vesnin brat imao utjecaja na sestrinu smrt i da li postoje okolnosti kojima ga se može teretiti za skrivanje mrtvog tijela, odnosno KD povreda mira pokojnika.</p>