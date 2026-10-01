Dva nova slučaja prijevare u Osijeku: Lažni liječnik i trgovac naftom uzeli preko 30.000 eura

Osječko-baranjska policija traga za dvojicom prevaranata koji su, lažno se predstavljajući kao liječnik i trgovac naftom, dvoje građana s područja županije oštetili za više od 30.000 eura, izvijestila je u četvrtak policija. Tijekom kolovoza i rujna 70-godišnjak sa šireg područja Osijeka postao je žrtva prijevare nepoznatog počinitelja. Vjerujući da ulaže u naftu i neobrađeno zlato. 70-godišnjak je u više navrata uplatio novac na različite račune, čime je nepoznatom prevarantu predao ukupno 21.770 eura.

U drugom slučaju, 76-godišnjakinju je u srijedu telefonski kontaktirao nepoznati počinitelj, koji joj se lažno predstavio kao liječnik. Rekao joj je da joj je kći u bolnici pa treba platiti operaciju, pri čemu joj je lažno naveo da za potrebe operacije treba ugraditi zlatne poluge, kako bi se spriječila amputacija noge.

Dovedena u zabludu, 76-godišnjakinja je, postupajući prema uputama počinitelja, nepoznatoj osobi predala 10.000 eura.

U tijeku je potraga za počiniteljima, a iz policije upozoravaju građane da ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju te da, ako posumnjaju na prijevaru, svaki takav način komunikacije prijave policiji.