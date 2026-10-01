Obavijesti

News

Komentari 0
policija ih traži

Dva nova slučaja prijevare u Osijeku: Lažni liječnik i trgovac naftom uzeli preko 30.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dva nova slučaja prijevare u Osijeku: Lažni liječnik i trgovac naftom uzeli preko 30.000 eura
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osječka policija poziva građane na oprez nakon što su nepoznati prevaranti, predstavljajući se kao liječnik i trgovac naftom, uspjeli oštetiti dvoje ljudi za više od 30.000 eura.

Osječko-baranjska policija traga za dvojicom prevaranata koji su, lažno se predstavljajući kao liječnik i trgovac naftom, dvoje građana s područja županije oštetili za više od 30.000 eura, izvijestila je u četvrtak policija. Tijekom kolovoza i rujna 70-godišnjak sa šireg područja Osijeka postao je žrtva prijevare nepoznatog počinitelja. Vjerujući da ulaže u naftu i neobrađeno zlato. 70-godišnjak je u više navrata uplatio novac na različite račune, čime je nepoznatom prevarantu predao ukupno 21.770 eura.

U drugom slučaju, 76-godišnjakinju je u srijedu telefonski kontaktirao nepoznati počinitelj, koji joj se lažno predstavio kao liječnik. Rekao joj je da joj je kći u bolnici pa treba platiti operaciju, pri čemu joj je lažno naveo da za potrebe operacije treba ugraditi zlatne poluge, kako bi se spriječila amputacija noge.

Dovedena u zabludu, 76-godišnjakinja je, postupajući prema uputama počinitelja, nepoznatoj osobi predala 10.000 eura.

U tijeku je potraga za počiniteljima, a iz policije upozoravaju građane da ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju te da, ako posumnjaju na prijevaru, svaki takav način komunikacije prijave policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako je Bandić bez ovlasti i bez suda 'slomio' štrajk prije 22 godine: 'On ga je i organizirao'
MIKIJEVE KUĆNE ČAROLIJE

Kako je Bandić bez ovlasti i bez suda 'slomio' štrajk prije 22 godine: 'On ga je i organizirao'

Jedini puta kada je Zagrebu prijetila potpuna paraliza zbog štrajka, Milan Bandić nije imao nikakve ovlasti za pregovore i nije bio gradonačelnik. Ali onda je izveo prekonoćni prevrat. Sudionici se 24sata prisjećaju drame...
Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'
TREBAO JE BITI PRSTEN

Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Dejan Momirov (83) iz Srbije kao student je kraj Makarske izronio biser. Periske tad nisu bile zaštićene. Zbog tužne sudbine biser je završio u ladici i zaboravio je na njega. Sve dok nije vidio emisiju o ugrozi periski...
Tramvaji i busevi voze. Evo što kaže odvjetnik sindikata ZET-a
BURNO U ZAGREBU

Tramvaji i busevi voze. Evo što kaže odvjetnik sindikata ZET-a

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je nezakonitim proglasio štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a te zabranio njegovo daljnje provođenje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026