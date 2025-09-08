Dva policajca ubijena u napadu na policijsku postaju u Turskoj! Zbog napada uhićen maloljetnik

Dva policajca su ubijena, a njih više je ranjeno u napadu na policijsku postaju kod turskog grada Izmira. Napadač je 16-godišnjak koji je uhićen, javlja Hurriyet.

- Jedan ozlijeđeni policajac je u teškom stanju. Za napad je osumnjičen 16-godišnjak. Živi u ulici u kojoj se nalazi policijska postaja. Nikad prije nije bio uhićen i nema kriminalni dosje - poručuju turske vlasti.

Osumnjičeni maloljetnik je ozlijeđen, prema prvim informacijama propucan je u nogu. Za vrijeme napada nosio je skijašku masku..