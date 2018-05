Dva tjedna prije smrti rekla je svojoj majci: "Ako me ubije..."

Nekoliko dana nakon još jedne masovne pucnjave u školi u Teksasu, u javnost su počeli izlaziti uznemirujući detalji koji su prethodili masakru. Tinejdžer Dimitrios Pagourtzis (17) prošlog petka je ušetao u školu s očevom sačmaricom i pištoljem i usmrtio osmero učenika i dvoje učitelja.

Prema policijskom izvješću, ubojica je nakon napada na svoje kolege planirao počiniti samoubojstvo, no na kraju nije imao hrabrosti. Predao se policiji.

U javnost je isplivalo da je počinitelj povučeni tinejdžer, zaokupljen proučavanjem simbola i japanske povijesti, u slobodno vrijeme plesao je u pravoslavnoj crkvenoj skupini i igrao američki nogomet.

Zatim se pojavila i informacija da je bio opsesivno zaljubljen u školsku kolegicu Shanu Fisher (16) koja mu se prva našla na meti.

Prema izjavi u intervjuu koji je njezin otac Timothy Thomas (41) dao za Daily Mail, ubijena djevojka toliko se bojala Dimitriosa Pagourtzisa da je svojoj majci dva tjedna prije pucnjave iznijela jeziv predosjećaj: 'Ako me ubije, proganjat ću ga zauvijek'.

Mladić je navodno mjesecima gnjavio Shanu da izađe s njim na spoj. U petak, tjedan dana prije masovne pucnjave, šesnaestogodišnjakinja mu je konačno rekla da prestane s tim.

Shana Fisher's mother said Dimitrios Pagourtzis "continued to get more aggressive" after she turned him down. https://t.co/BnM67NJiWs