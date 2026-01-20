Dvije curice stradale u požaru u Nigeriji: 'Hrvati, spasite anđele. Želimo ih dovesti tu na liječenje'

Dvije djevojčice iz Afrike, Machoura (12) i Kevine (7), sestrične su čiji je život obilježilo siromaštvo, nisu nikad išle u školu, a nedavno su teško stradale u velikom požaru kad su prodavale švercani benzin iz Nigerije, u kojemu je treća djevojčica preminula. Poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić upoznala ih prošlog mjeseca u Africi, gdje često putuje i pomaže djeci u brojnim humanitarnim akcijama koje je pokrenula, a sad ima novu misiju - pomoći ovim djevojčicama da dođu u Hrvatsku na liječenje kako bi im se pružila šansa za život.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Josipa ih je upoznala za Božić u sirotištu na sjeveru Afrike, u gradu Birou. Znala je njihovu priču i ranije, ali susret uživo bio je, kaže, presudan.

- Znala sam da su nastradale. Ali kad ih vidiš ispred sebe, shvatiš da bi danas, da su imale normalan tijek liječenja, imale šansu za normalan život. Ako ostanu ovako, one su bez dobre kirurgije praktički nesposobne za život - kaže nam Josipa.

Foto: Privatni album

Prisjeća se kako su ih curice u sirotištu u Africi dočekale s radošću, a ondje je upoznala i ove dvije djevojčice.

- A onda sam ugledala njih dvije. Znam za njih. O njima je pisala i sestra Ivančica. Ali nekako nije isto dok to čitaš u udobnosti svojega doma. I sad kad si tu. Skrile su mi se. Nepoznata sam im. Možda se boje. Drže sigurno odstojanje. Dvije sestrične. Koje su rano morale odrasti u svakom pogledu. Radile su na ulici. Prodavale benzin uz put. Njih tri. Buknula je vatra. Zahvatila ih i jedna je odmah umrla na licu mjesta. Njih su dvije s teškim opeklinama prevezene u bolnicu. I tu staje sve ili počinje Božje milosrđe. Afrička surova stvarnost. Kako nisu imale novca za bolničko liječenje - upravo je to napisala Josipa na svojem Facebooku i onda je krenula lavina reakcija.

Nisu nikad išle u školu

Machoura i Kevine dolaze iz krajnje siromašnih obitelji.

- Majke su dobile informaciju da se obrate dispanzeru časnih sestara. Ondje je jedna od sestara, vrhunska u radu s opeklinama, danima i tjednima sanirala rane, previjala ih i doslovno spasila djevojčicama život. Bez te sestre, bez tog dispanzera, danas ne bi bile žive. Ali bez dobre kirurgije njihov život staje ovdje. Prvi instinkt kad sam ih upoznala bio je kako im dati šansu za život - kaže Josipa.

U Africi, naglašava Josipa, ni zdravi čovjek nema velike šanse. A djevojčice s teškim posljedicama opeklina gotovo nikakve. Ozljede koje su zadobile u požaru su izrazito bolne, tetive oštećene, pokretljivost ograničena. Hitno im je potrebna složena rekonstruktivna kirurgija, kakva u njihovoj zemlji jednostavno nije dostupna.

- Prvi instinkt bio mi je kako im pomoći da uopće imaju šansu za život. Djevojčice nikad nisu išle u školu jer majke nisu imale novca. Prije samo tjedan dana, prvi put u životu, krenule su u školu. Blizu su dispanzera, sestre se o njima brinu, ali bolovi i posljedice ozljeda svakodnevno ih ograničavaju - priča nam Josipa.

Iz Afrike je nazvala liječnika u Hrvatskoj.

- Rekla sam mu da mi treba pomoć. On me spojio s drugim liječnikom, kirurg je izrazio spremnost da im se pomogne, sad se još čekaju finalna odobrenja. Istodobno, Ministarstvo zdravstva me kontaktiralo kako bi se procijenili troškovi liječenja i operacija, uz mogućnost da se sredstva doniraju putem udruge, što se već i događa jer se građani masovno uključuju kako sam objavila broj računa Udruge za pomoć djeci Benina 'Anđeosko srce' - kaže nam Josipa.

Unatoč teškoj situaciji, djevojčice imaju nešto iznimno važno, što u Africi, kaže nam, inače nije često slučaj - imaju rodne listove, a to znatno ubrzava proceduru.

Sad, govori nam, slijedi izrada putovnica za djevojčice i njihove majke, koje su žive i trebaju potpisati punomoć za izlazak djece iz države.

- Tijekom boravka u Hrvatskoj djevojčice bi bile smještene u samostanu u Blaškovcu, kod Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, gdje već postoji osoba koja bi bila stalna pratnja i podrška - rekla nam je Josipa Galić.

U ovakvom zdravstvenom stanju s ovako teškim opeklinama, dodaje, nemaju budućnost u Africi, no da dođu na liječenje u Hrvatsku, kako kaže Josipa, imale bi šansu.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na Udruga za pomoć djeci Benina “Anđeosko srce”, Rim 44, 10000 Zagreb. Banka OTP, IBAN: HR0224070001100471904, SWIFT: OTPVHR2X. Svrha uplate: upisati nakanu - za rodice operacija.