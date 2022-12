Dvije godine od potresa na Baniji: U kontejnerima umiru ljudi, a Paladina optimističan

Dvije godine od razornog potresa na Baniji obnova teče izuzetno sporo, djeca odrastaju, a starci umiru u kontejnerima. Više od 80 posto anketiranih u kontejnerskim naseljima trpi psihičke posljedice potresa. Najčešće osjećaju strah, muči ih nesanica, priopćila je Koordinacija humanitaraca za Sisačko-moslavačku županiju. Nažalost, svi krizni oblici podrške potrebni su i danas kao i nakon potresa. Obroci nisu adekvatni, u nekim naseljima ljudi nemaju gdje ni kako oprati odjeću, kontejneri su hladni. Mnogi imaju probleme s kupnjom lijekova zbog niskih primanja, ali i s dostupnošću javnog prijevoza, pa time i zdravstva, socijalne skrbi, trgovine...

- Krajnji je čas da se preuzme puna politička odgovornost za zastoje u obnovi - poručuje 35 potpisnika priopćenja pozivajući nadležne da djelima, a ne riječima, pokažu ljudima s potresom razrušenog područja da nisu zaboravljeni.

Dok se u javnosti danima nagađa kako bi zbog nestvarno spore obnove Banije u roku od mjesec dana bez funkcije mogao ostati ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, on tvrdi da je izjava premijera potpuno pogrešno protumačena i da se ne odnosi na njega nego na konstrukcijsku obnovu kuća i višestambenih zgrada, gradnju zamjenskih kuća, koja ne ide dovoljno kvalitetnom dinamikom. Prokomentirao je i svoju izjavu da ne mora biti ministar ako premijer nije zadovoljan.

- To je ista izjava koju sam davao i ranije, ali nije izazvala takve reakcije. To je potpuno uobičajena izjava koju daju ministri svaki put kad ih pitate. Možda sam ju ja rekao u nekom drugačijem tonu - rekao je ministar.

A je li razgovarao s premijerom Plenkovićem o odlasku iz Vlade?

- Redovito s premijerom i svim dionicima uključenim u proces obnove razgovaram o svim aspektima obnove i svim prijedlozima za unapređenje procesa, u kadrovskom smislu i smislu regulative, a sve u svrhu toga kako bi se dinamika ubrzala - odgovorio je.

Naveo je kako o tome razgovaraju na internim sastancima, koji su vrlo česti, i upravo to smatra pravim mjestom za raspravu, a ne medijski prostor. Paladina je naveo kako trenutno počinju 20-ak gradilišta mjesečno, što, priznaje, nije ni približno dovoljno. Naveo je kako će moći biti zadovoljan kad mjesečno budu počeli raditi na 100 gradilišta.

- Nema opuštanja, svaki dan moramo raditi jer trenutno imamo 220 gradilišta u fazi gradnje, 120 u fazi početka gradnje, ali možemo biti optimistični - zaključio je ministar.

HDZ-ova gradonačelnica Petrinje, Magdalena Komes, razočarana obnovom, poručila je sugrađanima da ne čekaju državu nego da krenu u samoobnovu, pri čemu, navodi, treba koristiti mogućnost opcije s predujmom.

- Tako se zaobilazi dugotrajniji postupak, koji mora provesti država, što je jedan od razloga sporosti obnove objekata za koje odavno postoje formalne odluke. Samoobnova od strane mlađih i agilnijih sugrađana omogućila bi da oni stariji i kojima je teže samostalno, prije dođu na red preko organizirane obnove - navela je.

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja najavio je otvaranje razgovora s oporbom o pokretanju inicijative za opozivom ministra Paladine. No glavnoga krivca za nestvarno sporu obnovu vidi u premijeru Andreju Plenkoviću.

