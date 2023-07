Dvije Jelene djecu s teškoćama uče engleski jezik, a program im je verificiralo i Ministarstvo

Roditeljima djece s teškoćama u razvoju borba za njihovu budućnost dovoljno je teška, a posebno ako ta djeca ne dobiju priliku da uče iako na učenje imaju pravo. Upravo takva je priča o engleskom jeziku koji je prema kurikulumu za djecu koja se školu u posebnim razrednim odjeljenjima osnovnih škola izborni predmet. No njima se mogućnost učenja engleskog kao izbornog predmeta rijetko ili nikad ne ponudi, iako interesa ima. Primjerice, za djecu koja se školuju u posebnim razrednim odjeljenjima od školske godine 2023./2024. kao obavezni predmet uvedeno je domaćinstvo, ali ne i engleski, kojeg djeca itekako mogu savladati. Da se napredak vidi i da su rezultati mjerljivi govore nam Jelena Marija Bilandžić i Jelena Šiško iz Rehabilitacijskog centra Inkludo u Splitu. Njih dvije napisale su program učenja engleskog jezika kojeg je verificiralo i nadležno Ministarstvo obrazovanja. Četiri korisnika centra već gotovo dvije godine kod Jelene uče engleski, a napredak je izuzetan prema svim mjerljivim parametrima, u slušanju, govoru i pisanju.

- Kada smo krenule osmišljavati program za učenje engleskog jezika doznale smo da ga djeca u školama u posebnim razrednim odjeljenjima ne uče. Vjerojatno je uvriježeno mišljenje 'što će im to'. U kurikulumu su primjerice, navedene sve dobrobiti učenja stranog jezika, počevši od jačanja samopouzdanja, vlastitih kompetencija, svega što se po ideji inkluzivnog obrazovanja treba odnositi na djecu s teškoćama. Nas dvije smo skupa napravile program, a Jelena Marija Bilandžić ga provodi i rezultati su izvrsni – kaže nam Jelena Šiško, inače učiteljica razredne nastave i specijalist rane intervencije. U Centru je sedam godina, a Bilandžić je došla s programom učenja engleskog. I ona je učiteljica razredne nastave te engleskog jezika, ali i izvorni govornik. Govori nam o postignutim rezultatima.



- Imam četiri učenika od 9 do 13 godina koja inače idu u redovne škole, u posebni razredni odjel. Oni engleski jezik u svojim razredima ne uče, niti im je ponuđen kao opcija izbornog predmeta. Kada smo počeli raditi program nikakve informacije o tome kako ga provoditi, što se tiče službenih institucija, nismo mogle pronaći. Krenule smo od nule, pratila sam kako mi tko od učenika diše. Jedna korisnica jezično je odlična, ali zapinje u drugim segmentima. Druga učenica, koja nikad nije učila engleski, kad je prvi put došla na sat bila je presretna. Pitala sam je zašto je tako uzbuđena, a ona meni kaže: Učit ću engleski kao moja sestra.' To me duboko dirnulo. Ona je znači shvaćala da to nešto postoji, ali nije razumjela zašto nije i njoj dostupno. Osjećala prihvaćeno i ravnopravno, dobila je priliku. Uspjela je svladati engleski u svakom pogledu – kaže nam Bilandžić. Ona i Šiško su, dodajmo, najbolje prijateljice od djetinjstva.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Drago je nama da su naši korisnici sretni, ali važnija mi je činjenica da su pokazali sposobnost za učenje, a čemu u prilog govore mjerljivi i vidljivi ishodi učenja, mjereni prije i za vrijeme provedbe Projekta, a bit će mjereni i nakon provedbe. Program u kojem sudjeluju u Centru ulazi im u svjedodžbu kao izvannastavna aktivnost, a to im puno znači i za buduće zaposlenje – kaže nam Šiško dodajući kako im je iz Agencije za odgoj i obrazovanje prvo stigla odbijenica za program uz napomene da uvedu neke ispravke. No, nakon upita Ministarstvu obrazovanja da im pomognu oko pronalaska specifične literature, ipak je stigao pozitivan odgovor o verifikaciji.

Inače, Rehabilitacijski centar Inkludo 1,9 milijuna kuna vrijedan projekt financirala je Europska unija, tako su sve usluge, pa i učenje engleskog jezika besplatne.

- Riječ je o projektu Podrška deinstitucionalizaciji djece s teškoćama u razvoju na području Urbane aglomeracije Splita u trajanju od dvije godine, a traje do 14. prosinca. Partner nam je Općina Klis.Obuhvatili smo osnovne socijalne usluge, logopedsku terapiju, edukacijsku rehabilitaciju, senzornu terapiju, kineziterapiju, kineziološke postupke, učenje engleskog, aktivnost pripreme za školu, te i asistenciju roditeljima izvan Centra – kaže nam Katija Borčić, predsjednica Rehabilitacijskog centra Inkludo.

Što se tiče samog učenja engleskog jezika iz Ministarstva obrazovanja nam kažu kako je djeci s teškoćama u razvoju koja se školuju prema redovitom programu uz individualizaciju pristupa ili prilagodbu sadržaja i individualizaciju pristupa engleski jezik obavezan, dok je onima u posebnom razrednom odjeljenju izborni, jedan sat tjedno. No, u praksi djeca u posebnim razrednim odjeljenjima engleski nitko ne nudi. Naime, da bi se dobilo odobrenje za održavanje izbornog predmeta treba biti 14 zainteresiranih učenika, a posebna razredna odjeljenja broje njih pet. I to je samo jedna administrativna teškoća.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



Neke škole doskočile su tom problemu nudeći engleski jezik kroz projekt odobren od Ministarstva, a ne kao izborni predmet. Margita Guć, ravnateljica Osnovne škole Manuš učenicima posebnog razrednog odjeljenja prošlu je školsku godinu ponudila engleski u suradnji s OŠ Dobri.



- I iduću školsku godinu planiramo nastaviti isto. Naše iskustvo je po tom pitanju iznimno pozitivno. Djeca su bila oduševljena što uče engleski, to je bilo predivno za gledati. Mislim da je to zaista važno i vrijedno truda, pa neka bude i fakultativni predmet, ili kroz nekakve radionice. Ali ono što je vidljivo jest da su djeca s teškoćama u posebnim razrednim odjeljenjima pokazala su da to mogu svladati – kaže nam ravnateljica Guć koja u posebnom razrednom odjeljenju u svojoj školi ima pet učenika različitih uzrasta.

Nažalost, učenje engleskog jezika kao izbornog predmeta za učenike u posebnim odjelima redovnih škola u ovom trenutku se čini prilično daleko, s obzirom da u većini škola nema dovoljno kadra, a često ni volje da se takva praksa promijeni. Zato je trud dvije Jelene iz Centra Inkludo koje su napisale program učenja engleskog jezika za djecu s teškoćama u razvoju i koji je jedini u Splitu, ali i šire, i službeno verificiran, zaista hvalevrijedan.