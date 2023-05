Božinović: 'Trebamo ukloniti barijere kod zapošljavanja osoba s invaliditetom'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u ponedjeljak da treba raditi na uklanjanju barijera kod zapošljavanja osoba s invaliditetom nakon što je MUP raspisao natječaj za vježbenike na koji i one mogu konkurirati te je pozvao sve poslodavce da učine isto.

Ministarstvo unutarnjih poslova do sada je već zaposlilo 38 osoba s invaliditetom, a od petka je otvoren natječaj za prijem nova 123 vježbenika: 15 u Upravi za imigraciju, državljanstvo i upravne polove i 108 u policijskim upravama.

„MUP svojom dužnošću smatra da moramo raditi na uklanjanju barijera, prije svega stvoriti uvjete za zapošljavanje naših sugrađana osoba s invaliditetom, jer oni nailaze na bojne poteškoće i probleme kad govorimo o zapošljavanju”, izjavio je Božinović na konferenciji za novinare .

Osobe s invaliditetom također su dobrodošle što se tiče prijave na natječaj i kasnijeg zapošljavanja, istaknuo je resorni ministar, dodavši da će MUP nastaviti provoditi slične projekte dok god na razini društva zapošljavanje osoba s invaliditetom ne postane samorazumljivo.

„Pozivamo sve institucije, firme i poslodavce u Hrvatskoj da slijede naš primjer jer smo uvjereni da je ovo vrijedna društvena inicijativa, ljudi koji ulaze u naš sustav itekako su vrijedan doprinos”, rekao je.

Saborska zastupnica HDZ-a Ljubica Lukačić napomenula je da su osobe s invaliditetom godinama na Zavodu za zapošljavanje jer ne mogu ostvariti vježbenički staž.

„Što veći broj osoba s invaliditetom zaposlimo, to će nam manje trpjeti socijala. Osobe s invaliditetom ne žele biti socijalna skupina jer one to nisu, oni su članovi ovog društva koji radom prehranjuju svoje obitelji”, rekla je Lukačić.

Sršen: Natječaj MUP-a prilika je za izgradnju inkluzivnog društva

Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč Knežević kazala je da mnoge osobe s invaliditetom mogu biti produktivni radnici, imaju kvalifikacije i stručnu spremu, ali im nedostaje jedna godina pripravništva da bi ispunile sve uvjete za rad u državnoj službi.

„One su često bile obeshrabrene time što se nisu mogle zapošljavati u državnim tijelima, smatrale su da su natječaji netransparentni, da su to sustavi koji nisu naklonjeni zapošljavanju osoba s invaliditetom”, naglasila je Pekeč Knežević.

Dopredsjednica Izvršnog odbora Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ana Sršen javni natječaj MUP-a vidi kao priliku za izgradnju inkluzivnog društva koje se ravnopravno odnosi prema svim građanima.

"Vrijeme je da promijenimo paradigmu u društvu da rad nije za osobe s invaliditetom", istaknula je.

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Željko Prša očekuje veliki broj prijava osoba s invaliditetom, a odlukom Vlade MUP može u jednoj godini primiti najviše 260 vježbenika.

„Sva tijela državne uprave do 1.000 zaposlenika mogu primiti najviše 20 vježbenika godišnje, a tijela s više od 1.000 zaposlenika mogu na svakih novih 1.000 zaposlenika primiti još 10 vježbenika”, izjavio je Prša.

