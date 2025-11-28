Dvije skupine potukle su se u Vukovaru. Palili su i baklje. Policija: U tijeku je istraga...

Vezano za upit oko snimke koji kruži društvenim mrežama, možemo reći da su policijski službenici iz Vukovara upoznati s događajem. Sve oštećene osobe su poznate te su s njima razgovarali policajci. U tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje okolnosti, rekli su kratko u petak iz PU vukovarsko-srijemske nakon što se pročulo da su se potukle dvije skupine muškaraca.

Na Facebook stranici imena 'Hrvatske navijačke skupine' osvanula je snimka uz potpis kako navodno prikazuje sukob BBB-a i Delija u Vukovaru. Traje desetak sekundi, nema zvuka, no vidi se kako ljudi pale baklje dok drugi trče.