Dvije starice su smjestili u jedan krevet u bolnici, a Berošu je tu problem tko je taj koji je snimao

Čovjek teško može povjerovati u vijest koju je čuo - Vili Beroš zatražio je od DORH-a da ispita tko je snimio dvije starice koje je netko u sisačkoj bolnici smjestio u isti krevet. Tko god je vidio tu fotografiju, neće je nikad zaboraviti. Ona podsjeća na najgore dane rata, prirodnih nepogoda, epidemija, siromaštva. Jedini logičan rezon bio je – narediti istragu kako je do toga došlo.

Tko god je skrenuo pozornost na taj problem, bila snimka urađena regularno ili ne, učinio je dobro djelo. Ljude po bolnicama trpaju kao sardine. I to žene u visokoj dobi, koje su odgojile djecu, održale obitelji, – nagađamo, ali vjerojatno je tako – zaslužile mirovinu. Što je sad čovjek koji ih je snimio kako leže u logoraškoj pozi, trebao zamoliti OIB, zatražiti pismeno odobrenje za snimanje, GDPR? Postaviti rasvjetu, reflektore? Uputiti pisanu molbu šefu klinike? Znači li to da zviždači najprije trebaju pitati prijestupnike mogu li objaviti njihove tajne? Ako snimimo provalnike, treba li ih najprije zamoliti da poziraju?

Postupak Vilija Beroša zaslužuje najdublju osudu, pa i prezir, ali vapi i za analizom. Nije ministar, koji je na početku karijere bio tako slavljen – "hvala na pitanju" – učinio ništa netipično za stranku kojoj pripada i mentalitet kojega reprezentira. Naprotiv – to je tako žalosno tipično. Nije upitan onaj koji skreće pažnju na malverzacije, kriminal, pljačku s kravatom. Problematičan je onaj tko na njih skreće pažnju. Vidjeli smo prije mjesec dana da Andrej Plenković kani kriminalizirati "curenje podataka". Zašto? Zato što ulazimo u izbornu godinu, a "curenje" o Žalac, Rimac, Horvatu, sisačkoj bolnici i sličnim aferama, radi veliku štetu njegovoj stranci i njegovoj ambiciji.

Ne treba kriminalizirati kriminalce, nego one koji na kriminal upućuju. Ne treba kažnjavati one koji krše zakone, nego one koji objavljuju dokaze o tome. Vili Beroš, "hvala na pitanju", trebao bi otići, ali ako on i ode, ostat će stranka i mentalitet koji u raskrinkavanju patnje dviju starih, nemoćnih osoba, vidi kažnjivo djelo – premda bi ga, prema ljudskim i božjim zakonima, trebalo nagraditi. Što god GDPR kazuje o tome.

