Inspekcija traži od DORH-a da ispita snimanje starica, Beroš: 'Neovlašteno fotografiranje'

Na pitanje zašto je njegovo ministarstvo poslalo uputu DORH-u da treba ispitati osobu koja je fotografirala dvije starice u istom krevetu u sisačkoj bolnici, ministar zdravstva Vili Beroš kaže kako je zdravstvena inspekcija, koja je, dodaje, neovisno tijelo i na koje on ne može utjecati, na osnovu određenih spoznaja došla do informacije da je netko, i to ne samo jedna osoba, neovlašteno fotografirao pacijentice.

- To je određeno kazneno djelo i zdravstvena inspekcija je utemeljeno smatrala da treba poslati nadležnom tijelu, a to je DORH, na izvide i daljnje postupanje. Možda će DORH isključiti da je netko neovlašteno fotografirao, no slika koja je bila u medijima govori suprotno - istaknuo je.

Upitan je li mu bilo drago što je i on na taj način doznao za taj problem, Beroš je poručio kako to može smatrati čak dobrom stvari, ali da javna objava takve fotografije sigurno nije bila u dobroj namjeri.

- Moj zadatak je unaprjeđivati zdravstveni sustav, mnogi od vas su mi ukazivali na nepravilnosti, neka se netko javi gdje nisam promptno reagirao. Ovo je neprimjereno - rekao je upitan ne misli li da se veći pritisak za ukazivanje na taj problem stvorio slanjem fotografije javnosti nego njemu u Ministarstvo.

Kakva se poruka šalje ako će se kažnjavati oni koji na ovaj način ukazuju na probleme, pitali su ga novinari.

- Poruka poštivanja zakona. Ako zakon govori da ne smijete nikoga neovlašteno fotografirati i javno objaviti fotografiju, poruka je da poštujemo zakon i da se ponašamo sukladno zakonima - nije odustajao Beroš od svog stava.

Vezano za bolnicu Sveti Duh je istaknuo kako zdravstveno-inspekcijski nadzor još nije gotov.

- Na osnovu dosadašnjih spoznaja, zdravstvena inspekcija, koja neovisno postupa, uputit će određeni dopis Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnji na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog liječenja, krivotvorenja službene dokumentacije i trgovanja utjecajem - rekao je.

