Dvije teške nesreće na Krku: Sudarili se biciklisti, stranci završili u kanalu s automobilom

Dvije prometne nesreće s četiri teško ozlijeđene osobe zabilježene su u ponedjeljak na području otoka Krka. Dva su biciklista teško ozlijeđena nakon sudara oko 10:40 sati kod mjesta Kornić.

- Do prometne nesreće je došlo kada je 72-godišnji hrvatski državljanin upravljajući biciklom ušao u raskrižje, a da prethodno nije stao na znak obaveznog zaustavljanja te je na njega naletio bicikl kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Nizozemske. Za vrijeme vožnje 72-godišnjak nije koristio zaštitnu kacigu - navodi policija.

Biciklisti su završili u KBC Rijeka gdje su im utvrdili teške ozljede.

U drugoj prometnoj nesreći dvoje ljudi je teško ozlijeđeno, a još troje lakše nakon što je automobil završio u provaliji.

- Zbog neprilagođene brzine kretanja došlo je do zanošenja osobnog vozila kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Slovenije, slijetanja vozila na travnatu površinu te udara u metalnu ogradu i raslinje, kao i prevrtanja vozila koje se zaustavilo u provaliji dubine sedam metara - objavila je policija.

Vozač i maloljetna putnica iz Slovenije teško su ozlijeđeni.

- Lakše je ozlijeđeno preostalo troje putnika, 20-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, te dvije državljanke Slovenije, od kojih jedna maloljetna, a druga u dobi od 18 godina.