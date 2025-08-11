Obavijesti

UŽAS!

FOTO Krš i lom kod Krke: Auto sletio u kanal, ozlijeđeno više ljudi. Spašavali ih vatrogasci

Piše Luka Safundžić
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Krš i lom kod Krke: Auto sletio u kanal, ozlijeđeno više ljudi. Spašavali ih vatrogasci
Foto: JVP Grada Krka/Facebook

Vatrogasci navode kako se u vozilu, koje je sletjelo, nalazilo pet osoba...

JVP Grada Krke objavio je na društvenim mrežama kako su jutros nešto iza 3 sata zaprimili dojavu o prometnoj nesreći s osobom zarobljenom u vozilu na ulazu u Dobrinj. 

- Dežurna smjena JVP Grada Krka izašla je na teren s 2 vozila i 4 vatrogasca, uz istodobno pozivanje DVD-a Dobrinj u ispomoć - objavili su vatrogasci. 

Dodaju da su po dolasku na mjesto nesreće zatekli osobno vozilo koje je sletjelo u kanal. 

- Odmah smo pristupili spašavanju, izvukli osobe iz vozila i predali ih timu hitne medicinske pomoći. U vozilu se nalazilo ukupno 5 osoba - govore vatrogasci. 

Dodaju da su nakon zbrinjavanja unesrećenih vozilo osigurali od daljnjih mogućih opasnosti te pružili tehničku podršku policiji rasvjetom tijekom očevida.

