FOTO Krš i lom kod Krke: Auto sletio u kanal, ozlijeđeno više ljudi. Spašavali ih vatrogasci

JVP Grada Krke objavio je na društvenim mrežama kako su jutros nešto iza 3 sata zaprimili dojavu o prometnoj nesreći s osobom zarobljenom u vozilu na ulazu u Dobrinj.

- Dežurna smjena JVP Grada Krka izašla je na teren s 2 vozila i 4 vatrogasca, uz istodobno pozivanje DVD-a Dobrinj u ispomoć - objavili su vatrogasci.

Dodaju da su po dolasku na mjesto nesreće zatekli osobno vozilo koje je sletjelo u kanal.

- Odmah smo pristupili spašavanju, izvukli osobe iz vozila i predali ih timu hitne medicinske pomoći. U vozilu se nalazilo ukupno 5 osoba - govore vatrogasci.

Dodaju da su nakon zbrinjavanja unesrećenih vozilo osigurali od daljnjih mogućih opasnosti te pružili tehničku podršku policiji rasvjetom tijekom očevida.