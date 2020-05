'Dvije zamjene pacijentica u par dana? Ovo je jako loše...'

Velika greška se dogodila, morat će mi sve objasniti u izvješću. Ali ovo je jako loše, odgovorio nam je ministar zdravstva Vili Beroš kasno sinoć nakon što je saznao za drugi slučaj zamjene pacijentica u splitskoj bolnici.

Za razliku od onog prvog od prije desetak dana,kada je osoblje bolnice Križine zaraženu korisnicu Doma u Vukovarskoj iz bolnice vratilo u Dom, dok su zdravu korisnicu Doma, bez zaraze koronavirusom ostavili na Križinama, ovaj slučaj imao je mnogo gore posljedice.

Jedna pacijentica je preminula, a njena obitelj gotovo mjesec dana nije znala da je mrtva nego su mislili da je u bolnici na liječenju. Nećak druge žene je, pak, cijelo vrijeme bio uvjeren da mu je teta umrla i održali su sprovod dok je ona cijelo vrijeme bila živa u bolnici! Zbog svega je ravnatelj splitske bolnice Julije Meštrović kasno sinoć podnio ostavku i naložio internu istragu.

Kako je došlo do zamjene? Dvije gospođe zaprimljene su u splitsku bolnicu 10. travnja. Stigle su u razmaku od sat vremena iz dva različita doma, jedna iz doma u Dicmu, jedna u Seget Vranjicu. Raspoređene su na dva različita odjela. Međutim prilikom zaprimanja su im identiteti zamijenjeni. Nažalost, kako se radi o osobama starije dobi koje su dementne i teško komuniciraju, ta se zamjena nije ispravila i nije se greška utvrdila sve do ovog ponedjeljka. Jedna je bila Covid-19 pozitivna i ona je još živa. Nakon što je ozdravila, trebala je danas biti vraćena u njezin dom u Segetu. Kad su je doveli u dom, rekli su im da ona nije njihova korisnica. Tu se shvatilo da je došlo do zamjene. Onda se išlo u pretragu i ustanovili su da je korisnica Doma u Segetu nažalost preminula i da je pokopana u Grudama 16. travnja, pod imenom žive žene. Kako se to dogodilo? Ona u obitelji ima samo svog nećaka koji je brinuo o njoj, ali nije bio u mogućnosti provjeriti identitet. Imala je tešku dijagnozu.

Meštrović je prvo napisao ostavku i obavijestio ministra o svemu što se dogodilo i nakon toga je sjeo u auto i otišao kod obitelji u Seget koja je očekivala da će im majka i baka doći u dom. On je smatrao da je nenormalno da to čuju u medijima i htio je da čuju od njega. Otišao je i rekao im sve što se dogodilo. Isto tako je telefonom njegov zamjenik obavijestio nećaka u Zagrebu.

Cijeli slučaj potvrdili su nam i u Ministrarstvu zdravstva:

- Ravnatelj KBC Split je posjetio ožalošćenu obitelj, izrazio žaljenje i duboku sućut, dok je zamjenik ravnatelja kontaktirao drugu obitelj. Potom je ministar zdravstva Vili Beroš u telefonskom razgovoru s članovima obitelji obiju pacijentica uputio izraze sućuti i suosjećanja te veliko žaljenje zbog ovog propusta i nemilog događaja koji je izazvao veliku bol.



Zbog ovog propusta djelatnika KBC Split, ravnatelj prof dr sc Julije Meštrović obavijestio je ministra zdravstva Vilija Beroša da je pokrenuo unutrašnji nadzor, stavio je svoj mandat na raspolaganje, te je i pismeno zatražio razrješenje s dužnosti ravnatelja o čemu će se očitovati Upravno vijeće te ustanove.

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva u utorak će započeti obavljanje nadzora u KBC Split - odgovorili su.

