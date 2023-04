Dvije žene ubile ruskog blogera bliskog Putinu? Objavili i fotke, jedna u bijegu, druga u bolnici?

Smrt ruskog blogera Vladlena Tatatskog i dalje je najveća vijest u Rusiji. On je u nedjelju poginuo u eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu.

Za njegovo ubojstvo osumnjičena je Darja Trepova (26), prenosi Fontanka. Daily Mail piše kako ruske vlasti uz Trepovu traže još jednu ženu koja je sudjelovala u ubojstvu ruskog blogera.

Riječ je o Mariji Yaran (20) za koju tvrde kako je zbog posljedica eksplozije završila u bolnici.

Trepova je napustila kafić nakon što je Tatalskom predala u ruke zlatni kipić u kojem je navodno bio eksploziv.

- Ona mu je dala kip, on se zahvalio. Sjela je oko tri metra dalje, nakon 5 minuta se sve dogodilo. Stradali su oni koji su sjedili u prvim redovima - rekao je svjedok za Fontanku. U eksploziji je ozlijeđeno 16 ljudi.

Majka u pritvoru

Istražitelji su pretražili njen stan u kojem nisu pronašli niti nju, a niti njenog supruga. S druge strane, njena majka je zbog incidenta završila na ispitivanju u policiji.

Novinar koji je bio na događaju s Vladlenom Tatarskim, Marat Arnis, kazao je da je zaštitar primijetio kutiju u kojoj se nalazio kip i zabranio djevojci da ju unese.

- Djevojka koja je donijela kip sjedila je malo dalje od mene, a na početku nam je rekla da je nisu pustili na ulazu jer su mislili da je u paketu bomba. Upravo je to rekla. Ali ona je Vladlena zamolila za dopuštenje: 'Dopustite, ja ću ga ipak unijeti'. A Vladlen joj je rekao: 'Unesi, ali isto ćemo ga provjeriti'. To su bile njegove riječi, to je sigurno - ispričao je novinar.

