Nisam željan funkcija. Nisam htio biti na dva radna mjesta, a nije to ni lagano. Ali tako je ispalo. Hvala Bogu, u ponedjeljak će me razriješiti i više neću voditi Gradsko stambeno gospodarstvo Velike Gorice. Kaže nam to Tomislav Landeka, potpredsjednik HDZ-a Zagrebačke županije, ali i čovjek koji paralelno obavljao dvije direktorske funkcije.

Već osam godina on vodi tvrtku Gradsko stambeno gospodarstvo Velike Gorice (GSG VG). A onda je u rujnu 2019. godine imenovan za ravnatelja Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije (ŽUC). Treba napomenuti da je na vlasti u Velikoj Gorici HDZ.

Plaća, službeni auto, mobitel...

Grad je vodio do uhićenja u aferi Janaf i ostavke Dražen Barišić koji je u dobrim odnosima s Landekom. A na čelu Upravnog vijeća ŽUC-a koje je izabralo Landeku za ravnatelja te ustanove je Tomislav Masten. Masten je, kao i Landeka, od studenog potpredsjednik županijskog HDZ-a i aktivni član stranke iz Samobora.

Proveden je natječaj, ali nam je neslužbeno potvrđeno da su htjeli dovesti baš Landeku. Landeka, 36-godišnji inženjer građevine, tako sjedi na dvije javne, odgovorne funkcije. Plaću mu pak isplaćuje ŽUC, a odgovorili su nam da je ona bruto 27.893 kune.

Na to treba dodati još i dodatke za staž, ali s obzirom na dvoje djece, ravnatelju Landeki bi trebalo ostati u džepu oko 19.000 kuna. Oni mu daju službeni automobil i mobitel. To je znatno više nego je zarađivao kao direktor GSG-a Velike Gorice, gdje mu je plaća bila oko 10.000 kuna.

Landeka kaže da sada prima naknadu od oko 1100 kuna od GSG-a jer kod njih radi osam sati tjedno. Za to je dobio odobrenje od upravnog vijeća koje mu vodi kolega Masten. Ali prvo do kraja 2019. godine. A zatim je produženo. I tako je prošlo godinu i pol da Landeka sjedi u dvije fotelje.

Kako je radio na dvije funkcije?

- Malo se odužilo. Ideja je bila da budem do početka prošle godine, ali onda je trebalo pripremiti natječaje za energetsku obnovu zgrada, a ja sam tu stručnjak. Pa je taj natječaj trebao biti u lipnju, a na jesen je država odustala od sufinanciranja. Također se izdogađalo ovo u Velikoj Gorici, pa sam ja još ostao. Ali u ponedjeljak će me razriješiti. Dolazio sam na posao popodne i subotom. Tvrtka je dobro posložena, tako da sam uspio – objašnjava nam Landeka kako je stizao raditi na dvije funkcije.

Dodaje i da je navikao biti politička meta, ali da zakon dozvoljava rad od osam sati tjedno kod drugog poslodavca. Iako je Landeka na funkciji u ŽUC-u tek godinu i pol, istražitelji USKOK-a su se zainteresirali za lanjsko asfaltiranje tri dionice cesta oko Zeline.

Prema našim informacijama, taj posao je prijavljen istražiteljima jer je obavljen bez natječaja.

Landeka kaže da čeka da policija dođe i da može sve objasniti, te da u cijelom poslu nema ništa sporno. Izabrana je, kaže, tvrtka s kojom su već imali okvirni sporazum.

- Sve je čisto i lako dokazivo - zaključuje ravnatelj ŽUC-a o tome.