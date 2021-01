Ako ste prvostupnik ekonomije u 39. godini, a stranka vam u najvećoj krizi od rata povjeri da vodite saborski Odbor za gospodarstvo, postavi vas u Odbor za financije i proračun i Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak, onda uživate veliko povjerenje i stranke i njenog predsjednika.

A upravo je to ostvario ambiciozni Žarko Tušek, šef zagorskog HDZ-a koji je, kako su otkrila 24sata, snimljen kako nudi tajno, nezakonito financiranje političke kampanje vijećniku Viktoru Šimuniću. A onda i javne funkcije za koje je potreban natječaj, pa je snimku uzeo i USKOK koji otvara slučaj. Premijer Andrej Plenković branio je Tušeka, a sugovornici u stranci nas uvjeravaju da to nije slučajno. Vidio je u njemu "mladog lava" i aduta za Zagorje gdje HDZ loše stoji i ne uspijeva osvojiti županijsku vlast. Tušek je još 2008. postao šef zagorske mladeži stranke, a 2012. i šef županijskog HDZ-a. U studenom je opet izabran na tu funkciju.

POSLUŠAJTE SNIMKU (1): TUŠEK NUDI FUNKCIJE ŠIMUNIĆU

Kako je sam priznao u razgovoru za portal Ni Zagorje malo, Tušek je dogurao do treće godine prava, pa je odustao. Prvostupnik ekonomije je postao na zagrebačkom veleučilišta Effectus, istom onom gdje je predavao Dragan Kovačević, bivši šef Janafa uhićen zbog sumnje na primanje mita.

Tušek je obiteljski čovjek, a veoma rano je osjetio "zov politike". Trebao je biti svećenik, ali kako je sam objasnio, bio je buntovnik, pa je napustio sjemenište. I znao je izabrati stranu.

- On je kadar Ivana Jarnjaka koji ga je stvorio i pogurao. Kada je Jadranka Kosor odlučila ne staviti Jarnjaka na listu prije devet godina jer se nije znalo kuda će otići istraga protiv njega o crnim fondovima HDZ-a, dobila je stranačkog neprijatelja. Tušek joj je nakon toga još formalno davao potporu, ali se okrenuo Tomislavu Karamarku koji ga je stavio na listu i tada je prvi puta ušao u Sabor. Ali nakon njegova pada, Tušek se okreće Plenkoviću koji ga je prigrlio kao svog čovjeka za Zagorje – opisuje nam Tušekov put u visoku politiku sugovornik iz HDZ-a.

Tušek voli isticati da je iz skromne obitelji, da mu je otac zidar, da je on prvo radio u privatnom sektoru. Tako je u već spomenutom intervjuu rekao da je imao tek dvije košulje koje je mijenjao kada je išao na sastanak s Jarnjakom. U slobodno vrijeme piše kajkavske popevke i uvijek ističe ljubav prema svom kraju. Vodio je i malu tvrtku Ravose servis koja se bavi popravkom automobila. Danas, u šestoj godini saborske plaće, Tušek stoji bolje. U imovinskoj kartici je prijavio plaću od skoro 17.500 kuna neto i 1500 kuna ostalih prihoda. Podigao je kredit od 94.000 eura prije osam godina. I to na rok od 30 godina. U Krapini ima stanove od 33 kvadrata i od 57 kvadrata s garažom. Ušteđevina mu je 3000 eura, 8800 dolara te 550.000 kuna. Na njegovu suprugu i dijete vodi se još 150.000 kuna ušteđevine. Ima 69 dionica HT-a. Supruzi je prijavio plaću od šest tisuća kuna.

POSLUŠAJTE SNIMKU (2): TUŠEK O PODRŠCI NA IZBORIMA

- Ne, Tušeka ne doživljavamo kao nekoga korumpiranog ili nečasnog, zato je snimka iznenađenje – kaže nam jedan drugi sugovornik iz stranke.

Ali Tušek nije samo šef županijske organizacije. Kako nam je potvrđeno i u Narodnom novinama, tvrtki u državnom vlasništvu, ali i u samoj stranci, ta je tvrtka prepuštena upravo zagorskom HDZ-u. Odnosno Tušeku. 24sata su već objavila opsežnu priču kako je od 200 ljudi na natječaju, ta tvrtka na direktorske pozicije izabrala baš članove zagorskog HDZ-a. Redom bliske Tušeku.

- Tušek formalno nije ništa u Narodnim novinama, ali on je kadrovik. Za sve se pita njegova prijatelja Matu Regvara koji je član uprave. Mi smo znali da se planiraju zaposliti zagorski HDZ-ovci i prije natječaja i znali smo da je došao nalog od Tušeka. To znaju i u Vladi i u HDZ-u jer su Narodne novine praktički dane zagorskom HDZ-u. Tako da nimalo ne iznenađuje ova snimka gdje on obećava pozicije. Sve na istom principu funkcionira i kod nas u tvrtci – otvoreno nam kaže sugovornik iz Narodnih novina.

Tušek nam je ranije službeno demantirao da ima bilo kakvog utjecaja na Narodne novine, ali podsjetimo, službeno nam je demantirao i da je bilo što nudio Šimuniću. A onda smo objavili snimke koje ga demantiraju.

Iz Narodnih novina su tvrdili da je sve transparentno iako jedan od zaposlenih uopće nije imao uvjete za direktora logistike. Svi ti ljudi imaju sad dobre plaće i službene aute, kaže sugovornik iz Narodnih novina.

POSLUŠAJTE SNIMKU (3): TUŠEK O VLADI I MINISTRIMA

Tušek je bio pod lupom javnosti kada je u lakšoj prometnoj nesreći udario curicu koja je prošla bez ozljeda. Ali je bilo zanimljivo da je tada zvao direktno načelnika policijske postaje na mobitel. Opravdao se da je htio da policija što prije stigne na očevid.



Na tajnim snimkama koje smo sada objavili, vidi se da Tušek o sebi ima visoko mišljenje. Želi u Vladu ako se "potrefi" koje ministarstvo, a kaže i da će biti politički tajnik HDZ-a. Tu funkciju sada obavlja Ante Sanader. No, u kontekstu uhljebljivanja i trgovine funkcijama je važan još jedan detalj koji sada ekskluzivno objavljujemo.

Šimunić, u jednom dijelu snimke, kaže Tušeku da se uz Tušeka vežu i negativne konotacije poput uhljebljivanja.

- A je*i ga...Ako ne pomogneš nikome...ako pomogneš, opet nije dobro – lakonski odgovara Tušek.

No, nakon objave svih detalja tajnih snimki, Tušek će teško moći ostvariti svoj ambiciozni plan. A pitanje je i što će zaključiti USKOK koji je već otvorio slučaj.