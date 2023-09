Dvojac prijevarom zaradio više od 350.000 eura u Zagrebu: Na njihov su plan nasjedali ljudi

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom te 36-godišnjakinjom zbog sumnje da su počinili pet kaznenih djela 'Prijevara' na štetu više osoba, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Kako navode, sumnja se da su osumnjičeni, s unaprijed stvorenom namjerom, a s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica, doveli oštećene osobe u zabludu na način da su im lažno predočili da će 31-godišnjak pružiti usluge investiranja pri kupnji i prodaji robe na tržištu kapitala na račun oštećenih, iako su znali da osumnjičeni nema registriranu djelatnost posredovanja i pružanja investicijskih usluga niti za skrbničku uslugu.



Nakon što je oštećeni muškarac povjerovao u njihovu lažnu priču, početkom 2020. godine je s osumnjičenim sklopio ugovor o pružanju konzultantskih usluga temeljem kojeg ugovora mu je oštećeni omogućio raspolaganje sa 81.500 eura, da bi potom zajedno osumnjičeni neistinito mu predočili da će novac biti uvećan trgovanjem na međunarodnom tržištu kapitala, a da će mu, u bilo kojem trenutku biti isplaćen nazad kada on to zatraži. Kroz određeni vremenski period, osumnjičeni je kontinuirano prikazivao da za njega ostvaruje dobit, da bi nakon toga, od kraja 2022. godine osumnjičeni zajedno izbjegavali povrat novca dok su u konačnici prestali ostvarivati kontakt s njim niti su vratili novac.

Nadalje, s unaprijed stvorenom namjerom, a s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica, doveli su četvero oštećenih u zabludu, na način da su osumnjičeni od početka 2020. pa do rujna 2023. godine, na području Grada Zagreba i okolice, oštećenima neistinito predočili da će im osumnjičeni pružiti usluge investiranja pri kupnji i prodaji robe na tržištu kapitala za njihov račun, iako su svjesno znali osumnjičeni nema registriranu takvu djelatnost. Oštećeni su i ovog puta, povjerovali u njihovu lažnu priču, sklopili fiktivne ugovore o pružanju konzultantskih usluga, temeljem kojih ugovora su mu prenijeli novčane iznose na račun i to 19.850 američkih dolara, 226.720 kanadskih dolara i 75.500 eura. Nakon zaprimljenog novca, osumnjičeni su im zajedno neistinito predočili da će njihov novac biti uvećan trgovanjem na međunarodnom tržištu kapitala te lažno prikazujući kako će im novac u bilo kojem trenutku biti isplaćen kada oni to zatraže. Na već uhodan način, oštećenima su lažno prikazivali kontinuirano da se za njih ostvaruje dobit. Nakon nekog vremena, u tri navrata osumnjičeni je vratio 3.000 britanskih funti i 600 eura, dok su preostali novac, protupravno zadržali za sebe i njime se nepripadno okoristili.

Na isti način, lažnim prikazivanjem činjenica, doveli su oštećenog u zabludu da je to odlična prilika za dobru zaradu, u što je on povjerovao, uopće ne sumnjajući u istinitost navoda pa je tako početkom 2022. godine, na svojoj adresi stanovanja na području Zagreba, na ruke mu predao oko 25.000 eura, koje je osumnjičeni trebao uvećati trgovanjem na međunarodnom tržištu kapitala, a što nije učinio već je novac protupravno zadržao za sebe. Oštećenog su od rujna 2022. godine održavali u zabludi uz razne izgovore, vratili mu samo 1.000 eura, a preostali novac zadržali za sebe.

Sveukupna šteta nastala ovim kaznenim djelima iznosi oko 350.240 eura, javlja policija.



Temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu obavljena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koriste osumnjičeni, kao i pretraga osobnog automobila, kojom prilikom su pretragom navedenih prostorija i pronađeni razni mobilni uređaji, prijenosna računala, skupocjene torbice, nakit te veći broj skupocjenih kubanskih cigareta i drugo, za koje predmete se sumnja da su kupljeni novcem pribavljenim od počinjenja ovih kaznenih djela prijevara.



Osumnjičeni su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.