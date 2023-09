Zaštitari pretukli mladića i ženu ispred Swinger kluba u Rovinju: 'Krvnički su ga udarali nogama'

Dovezla sam klijente u Anacondu, a onda sam primijetila da dvojica zaštitara mlate mlađeg čovjeka na podu. Krvnički su ga udarali nogama i šakama. Taj mladić je bio sitnije građe, a ova dvojica svaki oko 120 kila. Izašla sam van i vikala im da prestanu. Mislila sam da su ga već ubili jer je on nepomično ležao na podu, prepričala je 56-godišnja taksistica koja je i sama napadnuta u subotu oko 1.30 ispred Anaconda swinger kluba u Rovinju.

Rovinjska policija je istog dana u večernjim satima uhitila osam ljudi za koje se sumnja da su počinili kaznena djela razbojništvo, teška tjelesna ozljeda i prijetnja.

- Za počinjenje navedenih kaznenih djela sumnjiče se 56-godišnjak, 45-godišnjak, 44-godišnjak, 40-godišnjakinja, 38-godišnjak, dvojica 36-godišnjaka i 23-godišnjak. Dvojicu od njih sumnjiči se i za kazneno djelo teška tjelesna ozljeda u pokušaju, a jednog i za kazneno djelo prisila prema službenoj osobi u pokušaju - priopćili su iz policije.

Nakon što je zaštitarima Anaconde viknula da prestanu tuči mladića, jedan od zaštitara se zaletio i na nju.

- Prvo me udario šakom u glavu, pala sam na pod, a onda mu se pridružio i drugi. Počeli su me udarati. Vrijeđali su me. Nakon nekog vremena su me pustili. Brzo sam sjela u auto i zvala policiju. Taj jadni dečko je ostao tamo ispred jer se nije mogao pomaknuti. Njega, koji je nepomično ležao na podu, je kasnije izašlo mlatiti još šest zaštitara, a nitko nije reagirao iako je tamo bilo puno ljudi - kazala je taksistica kojoj su zaštitari nanijeli lakše tjelesne povrede.

Policija javlja da su ispred kluba na Valaltu osumnjičeni muškarci nasrnuli na 30-godišnjaka. - Udarali su ga rukama i nogama, prijetili mu smrću te su mu oduzeli ručni sat i dva lančića, čime su ga oštetili za više tisuća eura. Muškarac je u događaju teško ozlijeđen, a kako bi ga zastrašili da događaj ne prijavljuje policiji, jedan od počinitelja fotografirao mu je osobnu iskaznicu - objavila je policija.

Zaštitari su prijetnje smrću uputili i 24-godišnjakinji i 26-godišnjaku koji su bili u društvu napadnutog 30-godišnjaka. Policija potvrđuje da su dvojica zaštitara u dobi od 45 i 44 godine napali i 56-godišnju taksisticu koja ih je pokušala spriječiti u daljnjem napadu na mladića. Lakše su ju ozlijedili te ih se zbog toga sumnjiči i za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

- Navodno su mladića tukli zato što mu je u klubu zazvonio mobitel, a on nije znao da se ondje ne smije koristiti mobitel. Ma što got da je u pitanju, takvo krvničko premlaćivanje je stvarno neopravdano. Ja od šoka ne znam ni kako sam uspjela otići, sjesti u auto i odvesti se. Mladića sam kasnije srela u policijskoj postaji, a on mi se zahvalio jer sam bila jedina koja je reagirala iako je tamo bilo jako puno ljudi. Svi su samo gledali i nitko nije smio ništa napraviti - kazala je taksistica.

Kako kaže, u subotu tijekom dana zaštitari su je presreli na ulici i prijetili joj. Jedan od zaštitara je podigao majicu ukazujući joj na to da ima pištolj.

- Time mi je pokušao poslati jasnu poruku. Ta subota mi je bila jako stresna. Bojala sam se išta reći - kazala je 56-godišnjakinja.



Policija je u večernjim satima u subotu uhitila sve osumnjičene osobe, a prilikom uhićenja 44-godišnjak je pokušao spriječiti policajce te je na njih iz pojasa hlača pokušao izvući pištolj, za koji nema dozvolu.

- U tome su ga spriječili policijski službenici i uporabili nad njim sredstva prisile. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 3. rujna u večernjim satima, privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske - javljaju iz policije.