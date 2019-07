Dvoje budućih ministara već je kršilo Zakon o sukobu interesa

Buduća ministrica poljoprivrede Marija Vučković i budući ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović već su uhvaćeni u kršenju Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ne radi se o velikim prekršajima, ali Vučković je suprotno zakonu sjedila na dvije fotelje, a a Aladrović nije prijavio promjenu na imovini, točnije suprugin automobil.

Vučković je Povjerenstvo o odlučivanju o sukobu interesa već kaznilo sa 4.000 kuna kazne prije šest godina. Ona je bila zamjenica župana Dubrovačko – neretvanske županije, a istovremeno je bila u Nadzornom odboru tvrtke Komunalno održavanje iz Ploča kojem su vlasnik Grad Ploče. Vučković je u svom očitovanju istakla da nije primala naknadu za obavljanje druge funkcije, da je nakon pravnog tumačenja dala ostavku, a da je imenovana nakon što joj je pravna službe ranije dala tumačenje da može biti u Nadzornom odboru, ali se zakon u međuvremenu promijenio.

Ispričala se, ali...

Ukratko, današnja HDZ-ova državna tajnica u ministarstvu poljoprivrede se ispričala, ali to je nije spasilo kazne.

Vučković je ipak naučila lekciju, pa je za svaki svoj potez pitala za mišljenje Povjerenstvo. Ona je inače i sudski vještak za računovodstvo i financije. Prije dvije godine pitala je Povjerenstvo može li obavljati i dalje vještačenje u jednom sporu iako je državna tajnica. Povjerenstvo je dalo mišljenje da može biti i vještak, ali ju je i upozorilo da nisu upoznati sa svim okolnostima, pa da ne mogu reći treba li se u konkretnom slučaju izuzeti.

Vučković je pitala povjerenstvo i 2016. godine može li njen suprug napredovati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i navela je da joj suprug koji je viši inspektor godinama odbija napredovanje upravo zato da se ne bi povezalo s tim da je ona HDZ-ova dužnosnica. I tu je dobila pozitivno mišljenje, ali uz uvjet da joj suprug ispunjava sve propisane uvjete za napredovanje.

Nije prijavio promjenu na imovini

Također, Povjerenstvo joj je dalo još jedno pozitivno mišljenje kada je prije tri godine paralelno bila pomoćnica i članica upravnog vijeća Lučke uprave Ploče.

Josip Aladrović koji je trenutačno s 34 godine šef Zavoda za mirovinsko osiguranje, nije prošle godine prijavio promjenu na imovini. Supruga mu je kupila za 6000 eura automobil Smart, a on to nije prijavio u imovinskoj kartici. I on se ispričao, unio je auto u karticu, ali postupak je ipak pokrenut i vjerojatno će biti kažnjen.

Buduća ministrica socijalne politike i demografije Vesna Bedeković je napravila malu grešku u imovinskoj kartici. Procijenila je vrijednost Mazde CX3 iz 2018 na 15.300 kuna. Vjerojatno je zaboravila jednu nulu ili je pobrkala valute.