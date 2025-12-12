Dvoje ljudi ozlijeđeno u teškoj nesreći blizu Karlovca: Pijan je jurio pa udario u drugi auto

Policija je objavila detalje prometne nesreće u mjestu Lasinja blizu Karlovca u kojoj je jedna žena teško ozlijeđena.

- Nesreća se dogodila oko 17 sati. Osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 0,99 promila upravljao je 28-godišnjak koji se u lijevom nepreglednom zavoju nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je s vozilom prešao u suprotnu prometnu traku i udario u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 59-godišnjakinja - navodi policija.

Vozačica je teško ozlijeđena, a 30-godišnji putnik iz njezina vozila je lakše ozlijeđen, a uz to nije koristio sigurnosni pojas.

- Očevidom je također utvrđeno da je njezino vozilo imalo veći tehnički nedostatak u vidu neispravnih pneumatika. I vozačici i putniku bit će izdan obavezni prekršajni nalog, a protiv 28-godišnjeg vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava - zaključuje policija.