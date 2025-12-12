Obavijesti

News

Komentari 0
KOD LASINJE

Dvoje ljudi ozlijeđeno u teškoj nesreći blizu Karlovca: Pijan je jurio pa udario u drugi auto

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje ljudi ozlijeđeno u teškoj nesreći blizu Karlovca: Pijan je jurio pa udario u drugi auto
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Očevidom je također utvrđeno da je njezino vozilo imalo veći tehnički nedostatak u vidu neispravnih pneumatika. I vozačici i putniku bit će izdan obavezni prekršajni nalog, navodi policija

Policija je objavila detalje prometne nesreće u mjestu Lasinja blizu Karlovca u kojoj je jedna žena teško ozlijeđena.

- Nesreća se dogodila oko 17 sati.  Osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 0,99 promila upravljao je 28-godišnjak koji se u lijevom nepreglednom zavoju nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je s vozilom prešao u suprotnu prometnu traku i udario u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 59-godišnjakinja - navodi policija.

TEŠKA NESREĆA Žena i dijete završili u bolnici, autom kod Varaždina izletjela s ceste i završila u jarku na krovu
Žena i dijete završili u bolnici, autom kod Varaždina izletjela s ceste i završila u jarku na krovu

Vozačica je teško ozlijeđena, a 30-godišnji putnik iz njezina vozila je lakše ozlijeđen, a uz to nije koristio sigurnosni pojas. 

- Očevidom je također utvrđeno da je njezino vozilo imalo veći tehnički nedostatak u vidu neispravnih pneumatika. I vozačici i putniku bit će izdan obavezni prekršajni nalog, a protiv 28-godišnjeg vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava - zaključuje policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025