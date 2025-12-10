Vozačica i trogodišnje dijete koje se nalazilo u vozilu pritom su ozlijeđeni te su prevezeni u Opću bolnicu Čakovec radi pružanja medicinske pomoći.
TEŠKA NESREĆA
Žena i dijete završili u bolnici, autom kod Varaždina izletjela s ceste i završila u jarku na krovu
Vozačica (33) i trogodišnje dijete ozlijeđeni su u teškoj nesreći do koje je došlo u Radićevoj ulici u Vidovcu, izvijestila je varaždinska policija. Žena se u utorak oko 13 sati kretala iz smjera Ivanca prema Varaždinu. U jednom trenu skrenula je ulijevo van kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, potom i u vodovodnu cijev. Od siline udara vozilo se prevrnulo na krov i završilo u odvodnom jarku.
