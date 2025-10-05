Obavijesti

UŽAS U ALABAMI

Dvoje mrtvih u pucnjavi na jugu SAD-a: Suparničke bande pucale jedna po drugoj. 12 ozlijeđenih

Dvoje mrtvih u pucnjavi na jugu SAD-a: Suparničke bande pucale jedna po drugoj. 12 ozlijeđenih
To su bile dvije strane uključene u sukob koje su u osnovi pucale jedna na drugu usred gomile. Nisu marili za ljude oko sebe, poručuju iz policije...

Dvoje ljudi ubijeno je u pucnjavi u Montgomeryju u saveznoj američkoj državi Alabami, a još njih 12 je ozlijeđeno, javlja CNN. Suprostavljene bande otvorile su vatru jedna na drugu u gužvi u centru grada..

Načelnik policije Montgomeryja James Graboys rekao je da su troje ranjenih hospitalizirani s ozljedama opasnim po život. Policija je dobila dojavu u subotu oko 23:30 po lokalnom vremenu.

- To su bile dvije strane uključene u sukob koje su u osnovi pucale jedna na drugu usred gomile. Nisu marili za ljude oko sebe - poručuju iz policije.

U tijeku je policijska istraga.

