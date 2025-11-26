Obavijesti

News

Komentari 0
UBOJICA RANJEN

Dvojica američkih gardista su preminula nakon pucnjave koja se dogodila blizu Bijele kuće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dvojica američkih gardista su preminula nakon pucnjave koja se dogodila blizu Bijele kuće
Foto: Reuters

Guverner Zapadne Virginije objavio je da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde preminuli nakon pucnjave u blizini Bijele kuće, zbog čega su uvedene pojačane sigurnosne mjere.

Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey rekao je da su dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su ranije u srijedu ranjeni u Washingtonu preminuli od zadobivenih ozljeda.

"Ti hrabri stanovnici Zapadne Virginije izgubili su živote u službi svojoj domovini", napisao je Morrisey na X-u.

Dvojica pripadnika Nacionalne garde ustrijeljena su nedaleko od Bijele kuće, objavila je ranije na platformi X američka ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem.

Američki predsjednik Donald Trump koji se nalazi na Floridi u povodu Dana zahvalnosti napisao na Truth Socialu da će počinitelj koji je teško ranjen "skupo platiti" za svoj čin.

U Bijeloj kući  uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.

Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025