Guverner Zapadne Virginije objavio je da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde preminuli nakon pucnjave u blizini Bijele kuće, zbog čega su uvedene pojačane sigurnosne mjere.
Dvojica američkih gardista su preminula nakon pucnjave koja se dogodila blizu Bijele kuće
Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey rekao je da su dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su ranije u srijedu ranjeni u Washingtonu preminuli od zadobivenih ozljeda.
"Ti hrabri stanovnici Zapadne Virginije izgubili su živote u službi svojoj domovini", napisao je Morrisey na X-u.
Dvojica pripadnika Nacionalne garde ustrijeljena su nedaleko od Bijele kuće, objavila je ranije na platformi X američka ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem.
Američki predsjednik Donald Trump koji se nalazi na Floridi u povodu Dana zahvalnosti napisao na Truth Socialu da će počinitelj koji je teško ranjen "skupo platiti" za svoj čin.
U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.
Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.
