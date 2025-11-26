Dvojica američkih gardista su preminula nakon pucnjave koja se dogodila blizu Bijele kuće

Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey rekao je da su dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su ranije u srijedu ranjeni u Washingtonu preminuli od zadobivenih ozljeda.

"Ti hrabri stanovnici Zapadne Virginije izgubili su živote u službi svojoj domovini", napisao je Morrisey na X-u.

Dvojica pripadnika Nacionalne garde ustrijeljena su nedaleko od Bijele kuće, objavila je ranije na platformi X američka ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem.

Američki predsjednik Donald Trump koji se nalazi na Floridi u povodu Dana zahvalnosti napisao na Truth Socialu da će počinitelj koji je teško ranjen "skupo platiti" za svoj čin.

U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.

Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.