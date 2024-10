Dvojica direktora osuđena na uvjetne kazne jer su izvlačili novac s Mamićevim suradnikom

Ivan Demoli i Ivan Pavelić nepravomoćno su na Županijskom sudu u Zagrebu osuđeni na uvjetne kazne zbog optužbi da su sa suradnikom Zdravka Mamića i jednim od optuženika u aferi Dinamo 2 Sandrom Stipančićem izvlačili novac iz tvrtki koje su vodili te utajili porez.

Demoli je tako zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza osuđen na jedinstvenu kaznu od deset mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, a Pavelić na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Demoliju će se oduzeti i nezakonito stečena imovinska korist u iznosu od 8373 eura, a mora platiti i neplaćeni porez u iznosu od 3349 eura s kamatama i to u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

Pavelić na ime poreza mora Ministarstvu financija platiti 15.366 eura s kamatama, te mora oštećenom društvu vratiti 38.417 eura. Obojica moraju platiti sudske troškove prijevoda na engleski jezik, knjigovodstveno-financijskog i informatičkog vještačenja u iznosu od 7670 eura kao i sudski paušal u iznosu od 500 eura.

Obojica optuženika došla su na objavu kako bi čuli odluku suda.

Demolija se teretilo da je od kraja lipnja 2014. do travnja 2016. u Zagrebu, kao direktor trgovačkog društva Intenda net u nakani da na štetu tog društva pribavi korist za sebe i Sandra Stipančića, dogovorio s njim da će Stipančić, kao voditelj društva Barnes & Bell Ltd iz Londona, njegovoj tvrtki nalagati plaćanja po lažnim računima za usluge koje nisu izvršene.

Tako je Stipančić, tvrdi se, Demolijevu društvu ispostavio deset računa na ukupan iznos od 16.743 eura čije je plaćanje naložio Demoli, svjestan da je riječ o neistinitim računima. Nakon što su računi plaćeni, Stipančić je taj iznos podijelio s Demolijem, a Demoli je, na temelju tih računa, neosnovano umanjio osnovicu poreza na dobit te tako utajio 3349 eura poreza.

Isti je modus izvlačenja novca, smatra ŽDO Zagreb, bio i s Pavelićem. Stipančić je tvrtki Research and engineering center iz Zagreba u kojoj je Pavelić bio predsjednik uprave na ime tvrtke Barnes & Bell Ltd iz Londona ispostavljao neistinite račune za neizvršene usluge. Kako bi prikrili da je riječ o fiktivnim računima sklapali su ugovore o poslovnoj suradnji između dviju tvrtki temeljem kojih je Barnes & Bell ispostavio pet računa društvu Research and engineering center na iznos od ukupno 76.834 eura. Nakon što su računi plaćeni, novac su podijelili. Pavelić je, nastavljaju, te račune iskoristio kako bi umanjivanjem osnovice poreza na dobit utajio 15.366 eura.

U obrazloženju presude predsjednica sudskog vijeća Ivana Bujas navela je da su takvu odluku donijeli temeljem dokaza izvedenih tijekom postupka, a prije svega se ona temelji na nalazima i mišljenjima financijske vještakinje i informatičkog vještaka, no i na sporazumnoj presudi Sandra Stipančića, kao i njegovoj email komunikaciji s optuženicima.

- Vijeće je imalo na umu da samo sporazumna presuda ne može služiti kao jedini dokaz protiv optuženika već samo u dijelu u kojemu je on priznao da je bio stvarni voditelj društva i da je izdavao neistinite račune za usluge koje nisu izvršene. Povezujući to priznanje s nalazom i mišljenjem sudskih vještaka, prije svega financijske vještakinje, koja smatra da su svi računi nevjerodostojni, a potom i s informatičkim vještakom, koji je kazao da iz dokumentacije ne proizlazi sve što bi ukazivalo da su sve radnje izvršene. Iako vještak dopušta da su mogle biti, Stipančić u svom priznanju jasno kaže da nisu bile - kazala je sutkinja.

Iako je Stipančić u svom iskazu na sudu sve porekao, vijeće mu nije povjerovalo.

- On je čak porekao da poznaje optuženike i da ih je ikad susreo što je u suprotnosti s iskazima samih optuženika. S obzirom da je priznao da je počinio djela i sporazumio se, sud je njegov iskaz ocijenio nevjerodostojnim - kazala je predsjednica vijeća.

Vezano uz visinu kazne pojasnila je da su u obzir uzeli protok vremena od počinjenja djela, visinu imovinske koristi kao i njihovu raniju neosuđivanost. Također, u obzir su uzeli i kaznu na koju se sporazumio Stipančić, a koja je također bila uvjetna.

- Smatrali smo da kazna zatvora nije potrebna te da će se i ovakvom kaznom utjecati na specijalnu i generalnu prevenciju - dodala je.

Kako doznajemo, Stipančićeva presuda temeljem sporazuma postala je pravomoćna u veljači 2022. Dobio je godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, te je morao platiti sporednu novčanu kaznu u iznosu od 200.000 kuna (26.546 eura).