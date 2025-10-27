Dvojica bosanskohercegovačkih državljana koji su prije gotovo dva mjeseca nestali u afričkoj državi Mali živi su i zdravi i uskoro bi se trebali vratiti svojim obiteljima, tvrde u ponedjeljak lokalni mediji u BiH
Dvojica državljana BiH nestala u Maliju, vraćaju se obiteljima
Mario Kokoruš i Marin Petrović, dvojica avanturista koji su prije Malija proputovali brojne druge zemlje prema dostupnim su informacijama nestali početkom rujna a pretpostavljalo se kako su ih ili uhitile vladine snage u Maliju ili otela neka od pobunjeničkih skupina.
U potragu za njima uključili su se Ministarstvo vanjskih poslova BiH te Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA) no do sada nije bilo nikakvih informacija iz službenih izvora o njihovoj sudbini.
Većina medija u BiH u ponedjeljak je prenijela objavu koju je na svojoj Facebook stranici postavio njihov poznanik Kristijan Iličić, također avanturist i globtroter koji je ustvrdio kako je potraga urodila plodom pa bi Kokoruš i Petrović uskoro trebali biti slobodni.
"Trenutno su na sigurnom i na putu prema glavnom gradu Malija i uskoro se vraćaju svojim obiteljima", napisao je Iličić.
Pojasnio je da se na zamolbu supruge jednog od nestalih muškaraca preko svojih veza u Maliju zainteresirao za njihovu sudbinu te tako otkrio da su oteti tijekom oružanog napada zajedno s vozačem.
Iličić tvrdi da iza incidenta stoji džihadistička skupina JNIM, ogranak Al-Kaide koji djeluje u Maliju, a nejasno je što je u navodnoj otmici traženo i zašto su oslobođeni.
Kokoruš koji je elektrotehničar, osim državljanstva BiH, ima i njemačko, a Petrović i hrvatsko i profesor je na Strojarskom fakultetu u Sarajevu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+