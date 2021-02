Policajci sisačko-moslavačke policijske uprave dovršili su kriminalističko istraživanje oko kaznenog djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva koje je počinjeno 1. rujna 1991. godine u mjestu Panjani kod Hrvatske Kostajnice.

Kako je priopćila policija, ubijena su dva ruska novinara, Gennadi Dejmanović Kurinnoj i Viktor Vladimirović Nogin.

Istraga je pokazala da je grupa pripadnika specijalne jedinice policije, tzv. SAO Krajine, zaposjela položaj postrojbe Teritorijalne obrane Kostajnica, koji se nalazio 100-ak metara od ceste Hrvatska Kostajnica-Petrinja. Među njima su bila i dvojica osumnjičenih, tada 26-godišnjak i 33-godišnjak.

Kada je iz smjera Hrvatske Kostajnice naišlo vozilo s diplomatskim registarskim oznakama, pucali su na njih. Auto se zaustavio. U njemu su bili tada 41-godišnjak i 43-godišnjak, ruski novinari u civilnoj odjeći koji su tog dana bili na profesionalnom zadatku na području ratnog sukoba.

Kada se auto zaustavio, pripadnici navedene jedinice prišli su im i vidjeli da su ranjeni, ali i dalje živi. Osumnjičeni 26-godišnjak došao je do njih i uzeo im osobne isprave, putovnicu i novinarske iskaznice. Pucao je u njih iz pištolja i ubio ih.

Ubojstvu je, navodi policija, svjedočila većina pripadnika grupe, kao i 33-godišnjak koji je bio pomoćnik zapovjednika. On nije poduzeo ništa, već je zajedno s drugima pomogao prikriti i zataškati sve okolnosti ubojstva. Između ostalog, uzeli su im novinarsku opremu, uništili auto i zapalili, a kasnije ga, zajedno s tijelima novinara, odvezli do rijeke Sunje u mjestu Donji Kukuruzari.

Olupina je pronađena 1992. godine, no tijela ubijenih novinara nisu i vode se kao nestali.

Osumnjičeni su nedostupni tijelima kaznenog progona Republike Hrvatske, a policija je podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Nije odustao od istrage

O ubijenim ruskim novinarima razgovarali smo prije nekoliko godina s Vladimirom Mukusevim, ruskim predavačem i novinarom koji se više od 20 godina borio za istinu o svojim kolegama. Mukusev je o tome slučaju napisao i knjigu “Crna mapa - priča jedne novinarske istrage”.

- Moji kolege imali su istraživački materijal, a pripadnici zloglasne srpske paravojske Kalina Komogovina, koji su odgovarali tadašnjem predsjedniku SAO Krajine Mili Martiću, pod svaku cijenu željeli su taj materijal dobiti. I pod cijenu smrt - ispričao nam je 2017. godine.

- Nakon dva dana žene ubijenih novinara digle su paniku jer im se muževi nisu javili. Pokrenuo se postupak i, kad su ruski istraživači tada došli u Hrvatsku, automobil je pronađen i kosti, ali kad su napravili analizu, to su bile kosti dva muškarca i jedne žene. Zaključak istražitelja je bio: ‘Rat je!’. I postupak je zatvoren - rekao nam je tada i dodao da, bez obzira na sve, od istrage nije odustao.

Svake godine bi 1. rujna došao i zapalio svijeću na mjesto događaja. Apelirao je i na ruske vlasti da pokrenu istragu, a potvrdan odgovor dobio je tek 2016. godine. U ožujku 2017. Vladimir Putin odlikovao je dvojicu ubijenih novinara.

Iako je u Panjanima je 2011. godine podignut i spomenik njima, za koji je zaslužan Ivica Pandža Orkan, umirovljeni pukovnik HV-a, rusko veleposlanstvo je tek 2017. položilo tamo vijenac.

- Čak su i mene pozvali na razgovor o tom spomeniku. Upozorili su mu da to nije pametno, no nisam se uplašio te sam za svog prijatelja to i učinio - ispričao nam je tada Mukusev.