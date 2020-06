Dvojica policajaca u zatvoru: Ozlijedili migranta i prešutjeli

<p>Dvojici policajaca određen je istražni zatvor zbog osnovane sumnje da je jedan ozlijedio ilegalnog migranta iz Afganistana, a drugi da to nije prijavio.</p><p>Karlovačko Općinsko državno odvjetništvo predložilo je, a sudac istrage Županijskog suda prihvatio je prijedlog da se 34-godišnjaku i 26-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog opasnosti od nedopuštenog utjecaja na svjedoke u postupku po kaznenoj prijavi Policijske uprave karlovačke.</p><p>Nakon što su dvojica policajaca prvi puta ispitana 14. lipnja utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni 11. lipnja, između 19,50 i 20,40 sati, više puta udario državljanina Afganistana i ozlijedio ga udarajući ga šakom u glavu i ruku te nogama po tijelu.</p><p>Prvoosumnjičeni je Afganistanca ozlijedio tijekom obavljanja službe odnosno prijevoza službenim policijskim vozilom od Cetingrada do Policijske postaje u Slunju.</p><p>Drugoosumnjičenik je počinio kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti jer kao policijski službenik tijekom obavljanja svoje službe nije prijavio postupanje prvoosumnjičenika , iako je bio svjestan da je on tijekom službe tjelesno ozlijedio oštećenika.</p><p>Karlovačka Policijska uprava je ranije priopćila da su obojica policajaca udaljena iz službe i protiv njih će se pokrenuti disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti, uz obrazloženje da je kod njih "nulta stopa tolerancije na nasilje".</p>