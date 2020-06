Policajci s karlovačkog područja prebili migranta iz Afganistana

FOTO: ILUSTRACIJA U policijsku postaju u Slunju doveli su stranog državljanina na kojem su policijski službenici uočili da je ozlijeđen. Policajci su dali oprečne izjave. Posumnjali su da lažu

<p>Dvojica policajaca s karlovačkog područja u dobi od 35 i 27 godina, prošlog su četvrtka dobila kaznene prijave zbog premlaćivanja migranta, državljanina Afganistana (34). Dobio je udarce po glavi i tijelu, a liječnička pomoć mu je pružena u karlovačkoj bolnici.</p><h2>Pogledajte video: Slovenska policija migrante lovi uz pomoć dronova</h2><h2>Karlovačka policija potvrdila incident</h2><p>U karlovačkoj policiji su nam potvrdili slučaj rekavši kako je proteklog četvrtka, tijekom utvrđivanja okolnosti nezakonitog ulaska u Hrvatsku, u policijsku postaju Slunj doveden strani državljanin na kojem su policijski službenici uočili da je ozlijeđen.</p><p>- S obzirom da su iskazi sudionika o okolnostima ozljeđivanja bili oprečni, odmah se pristupilo provođenju žurnih radnji kriminalističkog istraživanja. Oštećena osoba u početku nije željela iskazivati, ali nakon njegovog iskaza i iskaza policijskih službenika dobivene su oprečne izjave. Temeljem provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđena je sumnja da je jedan policijski službenik lakše ozlijedio stranog državljanina, dok je drugi policijski službenik propustio spriječiti takvo postupanje i nije ga prijavio.</p><p>- Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela obojica su, uz kaznenu prijavu, dovedeni pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke. Također, obojica su udaljeni iz službe i protiv njih će se pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti - stoji u priopćenju karlovačke policije o ovom slučaju.</p><h2>Policajci u pritvoru</h2><p>Kako doznajemo, dvojici uhićenih policajaca sudac istrage u Karlovcu je odredio pritvor do trideset dana.</p><p>Jednog se tereti za nanošenje tjelesnih ozljeda, a drugog za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela i ovo je u biti pravi primjer reakcije na nasilje.</p><p>Naime, već dugo se piše o tome kako ima pa kako nema nasilja nad migrantima.</p><p>Nerijetko o tome pišu domaći a posebice inozemni mediji.</p><p>Tako je i proteklog tjedna Amnesty International je objavio fotografije pretučenih migranata optužujući za to hrvatsku policiju. EUobserver piše pak kako europska komisija zbog tih optužbi namjerava poslati nadzornike na hrvatsku granicu.</p><p>O istoj temi piše i britanski Guardian. Oglasio se i Massimo Moratti, zamjenik direktora europskog ureda Amnesty Internationala kazavši da Europska unija više ne može šutjeti i namjerno ignorirati nasilje i zlostavljanja koje provodi hrvatska policija na njezinim vanjskim granicama. </p><p>Na takve optužbe odmah je reagiralo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske koje odbija navode kojima se, po već ustaljenoj praksi i bez dokaza, za ozljeđivanja migranata optužuje hrvatska policija.</p><p>- Ovoga puta se navodno policijsko postupanje dogodilo krajem svibnja na području Plitvičkih jezera i tom su prilikom ti nezakoniti afganistanski i pakistanski migranti bili vezani za stabla, zlostavljani nožem, pucanjem u zrak i u tlo, tučeni kundacima i na kraju namazani majonezom, kečapom i šećerom po kosi. Odbijamo pomisao da bi hrvatski policajac napravio takvo nešto niti da ima motiv za to – navodi se u MUP-ovom priopćenju od 11. lipnja.</p><p>Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>je odmah komentirao prozivke o navodnoj policijskoj brutalnosti prema migrantima ustvrdivši da je u posljednje vrijeme u nekoliko javnih istupa vrlo odlučno kazao da hrvatska policija ne postupa brutalno prema bilo kome te da hrvatska policija čuva hrvatsku granicu i sprječava ilegalne ulaske. </p>