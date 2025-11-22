Obavijesti

Dvojica priznala malverzacije u bolnici, sve traje od 2022.: 'Čim je postao ravnatelj, krenulo je'

Dvojica priznala malverzacije u bolnici, sve traje od 2022.: 'Čim je postao ravnatelj, krenulo je'
Grošića su iz Grada navodno upozorili da obnova Dnevne bolnice mora ići preko natječaja, a za glavnu sestru Bosak se sumnja da je dobila oko 56 tisuća eura mita. Dva uhićena su i nekadašnji SDP-ovci

Kako 24sata doznaje, Uskok vjeruje da je bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić, kad je postao ravnatelj, s novom funkcijom krenuo i u drugi operativni rad, onaj za uhićenog poduzetnika Radoslava Rodića. Iako su iz DORH-a izvori tvrdili da su oni krenuli ranije, kako saznajemo, sve se temelji na reviziji poslova javne nabave koju je u ožujku zatražio gradonačelnik Tomašević, pa ju je Grad potom predao policiji uz kaznenu prijavu. Time je ovo jedna od najbržih akcija Uskoka, jer je Grošić smijenjen 29. listopada, a uhićen 20. studenog. On i sad bivša glavna sestra Katarina Bosak koja je bila zadužena i za kontrolu kvalitete i projekata, nalaze se u istražnom zatvoru u Remetincu dok se ne ispita 15 svjedoka za koje sud vjeruje da bi na njih mogli utjecati.

