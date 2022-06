Dvojicu Britanaca i Marokanca osudili su na smrt. Separatisti tvrde: To je presuda plaćenicima

Dvojica Britanaca i jedan Marokanac koje su zarobile ruske snage u Ukrajini osuđeni su na smrt, javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, a prenosi BBC.

Aiden Aslin (28) iz Nottinghamshirea, Shaun Pinner (48) iz Bedfordshirea i marokanski državljanin Saaudun Brahim, izašli su na sudu u Narodnoj Republici Donjeck, kojom vladaju proruski pobunjenici.

Na Telegramu je agencija RIA objavila: "Vrhovni sud DPR-a donio je prvu presudu plaćenicima - Britanci Aiden Aslin i Sean Pinner i Marokanac Saadun Brahim osuđeni su na smrt".

Podsjetimo, Aslin je u travnju zarobljen u Mariupolju. On se tada predao proruskim snagama jer su ostali bez hrane i streljiva. Njegova je majka Ang Wood tada kazala medijima kako vjeruje da je to on i da žele da ga tretiraju sukladno Ženevskoj konvenciji. Rekla je kako se nadaju da će ga razmijeniti dodala je i kako nastavljaju pritisak na britanske vlasti kako bi njezin sin bio oslobođen.

Pinner i Aslin su živjeli u Ukrajini prije nego što je zemlja napadnuta, imaju ukrajinske partnere i služili su kao marinci u ukrajinskoj vojsci. I Pinner je zarobljen u Mariupolju.



Britanci kao i Marokanac su optuženi da su bili plaćenici iako njihove obitelji tvrde da su bili u ukrajinskoj vojsci.

