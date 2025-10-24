Obavijesti

Dvojicu Mađara zbog špijunaže protjerali iz Bosne i Hercegovine

Iz MUP-a Tuzlanske županije prije toga su potvrdili kako su zbog sumnjivog ponašanja priveli mađarske državljane inicijala G.B. (73) i J.G. (63)

Dvojica Mađara koje je ranije ovog tjedna uhitila policija u Bosni i Hercegovini pod sumnjom da su se bavili špijunažom protjerana su iz te zemlje nakon što je istragom utvrđeno da su se bavili nedopuštenim aktivnostima, potvrdili su u petak iz Službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH. Dvojicu Mađara na temelju prijave građana privela je policija na području Banovića kod Tuzle a u petak je pojašnjeno kako je provjerama utvrđeno da su oni boravili u BiH kako bi pratili i dokumentirali sastanak druge dvojice stranaca.

"S obzirom na činjenicu da su navedeni strani državljani nezakonito provodili navedene aktivnosti, Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru otkaza bezviznog boravka i protjerivanja sa teritorija Bosne i Hercegovine. Osobe su napustile teritorij Bosne i Hercegovine 23. listopada preko graničnog prelaza Karakaj", stoji u priopćenju.

Koga su točno Mađari pratili i po čijem nalogu nije pojašnjeno.

Iz MUP-a Tuzlanske županije prije toga su potvrdili kako su zbog sumnjivog ponašanja priveli mađarske državljane inicijala G.B. (73) i J.G. (63).

Mediji u BiH ranije su prenijeli informacije kako je privedeni 73-godišnjak ranije radio za protuobavještajnu službu mađarske vojske a sada vodi privatnu detektivsku agenciju.

Iz Službe za poslove sa strancima naveli su kako nastavljaju poduzimati sve mjere s ciljem sprječavanja nelegalnih aktivnosti stranih državljana i očuvanja sigurnosti na teritoriju Bosne i Hercegovine.

