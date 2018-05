Džaba ti sinkopa: Horvatinčiću će opet suditi za smrt Talijana

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Zagrebački poduzetnik tako će na Općinskom sudu u Šibeniku pred posve novim sudskim vijećem moći ponovno pokušati dokazati da je imao sinkopu te da je bio u nesvijesti u trenutku udara u jedrilicu supružnika Francisca Salpietra i Marinelle Salpietro Patel. Kako neslužbeno doznajemo, Županijski sud u Zadru prihvatio je žalbu tužiteljstva te ukinuo presudu Horvatinčiću zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka.

Ukratko, viši sud smatra da su razlozi za donošenje oslobađajuće presude proturječni. Konkretno, u jednom dijelu šibenski sud navodi da je oslobodio Horvatinčića jer njegova krivnja nije dokazana, a u drugom dijelu poziva se na zakonsku odredbu prema kojoj je zbog sinkope bio neubrojiv. Šibenski sud prihvatio je tezu Horvatinčićeve obrane o sinkopi, no nije obrazložio kako se u to uklapaju navodi drugih svjedoka i lučkog kapetana koji ga je ispitivao, kojima on neposredno nakon nesreće nije spomenuo nesvjesticu. Nije jasno i nedvosmisleno obrazloženo, smatra drugostupanjski sud, što je Horvatinčić trebao učiniti kako bi pokušao izbjeći nesreću. Također, prvostupanjski sud odbio je pregledati skicu nesreće koju je sačinio sam Horvatinčić uz obrazloženje da je ona već 2015. izuzeta kao nezakonit dokaz. Je li taj dokaz zakonit ili ne, sud je trebao ponovno odlučivati.

Ovo je već druga prvostupanjska presuda Horvatinčiću koju je viši sud ukinuo nakon žalbe.

Prvom presudom u studenom 2105. godine Tomo Horvatinčić je bio nepravomoćno proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu, godinu dana i osam mjeseci s rokom kušnje od tri godine.

Sudskim vijećem predsjedala je sutkinja Maja Šupe. U listopadu prošle godine isto sudsko vijeće Horvatinčića je nepravomoćno oslobodilo krivnje prihvaćajući njegovu obranu da je u trenutku nesreće zbog sinkope bio bez svijesti te da ju zbog toga nije mogao spriječiti.

- Žao mi je zbog nesreće, odnosno zbog posljedica koje su nastupile - uvjeravao je Tomo Horvatinčić vijeće drugostupanjskog suda.

Kazao je kako je odmah nakon izlaska iz pritvora kontaktirao odvjetnike obitelji Salpietro i Patela kako bi se dogovorili o naknadi. Za komentar o nagodbi kontaktirali smo i sina poginulih Talijana Federica Salpietra, no do završetka ovog izdanja nismo ga dobili.

- Što se tiče vazovagalne sinkope, meni se uslijed dana dogodi kratka nesvjestica, ali odmah nakon buđenja mogu normalno funkcionirati - kazao je Horvatinčić. Kako bi pojasnio o kakvom je stanju riječ, naveo je primjer nogometaša koji se srušio na nogometnoj utakmici, a onda je nakon 20-ak sekundi nastavio igrati utakmicu kao da se ništa nije dogodilo.

- Naravno da zbog ovakvih zdravstvenih problema ne smijem voziti, zbog čega mi je policija oduzela vozačku dozvolu i otad imam profesionalnog vozača - pojasnio je poduzetnik. Vozačku dozvolu vratio je u prosincu prošle godine nakon što mu je izvanrednim liječničkim pregledom utvrđena trajna nesposobnost za vožnju.

Unatoč zdravstvenom stanju na koje se poziva, tvrdi tužiteljstvo, Horvatinčić je nastavio voziti i činiti prometne prekršaje prekoračenjem brzine i nakon pomorske nesreće u kolovozu 2011. godine.

Sva tri Horvatinčićeva odvjetnika - Branko Baica, Velimir Došen i Veljko Miljević - kazala su nam jučer da nisu službeno obaviješteni o odluci zadarskog suda.

Podsjetimo, Horvatinčić je kobnog dana bio na jahti Santa Marina s bankaricom Anicom Dilber Đerđa. Glisirao je prevelikom i neprilagođenom brzinom od 26,4 čvora. Propeleri motorne jahte rastrgali su i unakazili tijela supružnika koji su beživotno plutala u krvavome moru pokraj Primoštena. Tomo se zaustavio pedesetak metara dalje te, umjesto da odmah zove Hitnu, policiju ili kapetaniju, samo minutu nakon naleta, točno u 11.26, najprije je nazvao zagrebačkog odvjetnika. U sat vremena nakon nesreće Horvatinčić je odvjetnika pozivao pet puta.

Osim odvjetnika, Horvatinčić je nakon nesreće zvao još desetak ljudi, među kojima još dvoje odvjetnika, Kerumova skipera, servisere glisera i druge prijatelje, koji su se zbog toga našli na popisu svjedoka. U blizini pravog morskog masakra našao se 45-godišnji Nijemac Klaus Fuchs, zubar iz Holstadta, koji je sa suprugom i dvije kćeri plovio na svojoj jahti Afrodita. Bez imalo razmišljanja krenuo je u pomoć, dok je njegova kći u međuvremenu nazvala memorirani broj za pomoć na moru. Nekoliko sati nakon nesreće Horvatinčić je o svemu dao prvi iskaz. Rekao je da su mu komande otkazale, zbog čega nije mogao izbjeći sudar. Tvrdio je da ih je pokušao upozoriti mahanjem.