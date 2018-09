'Džini': Evo kakva su ga to bića natjerala da pojede svoju majku

Sabahudin Velić (33) iz Velića kraj Cazina u BiH priznao je ubojstvo majke Nasihe (60) i kanibalizam, a bosanskohercegovačke vlasti su ostale u još većem šoku kad je rekao da su ga na to natjerala četiri džina.

Dok se po hrvatskim medijima, pomalo nezgrapno, prevodi da je riječ o divovima ili đavlima, islamsko vjerovanje kaže nešto potpuno drukčije.

Naime, prema islamskim učenjima, džini su nevidljiva bića nastala od vatre slična ljudima po tome što imaju slobodnu volju te će nakon Sudnjeg dana završiti u raju ili paklu, svima prema zasluzi. S druge strane su anđeli (meleki) i đavli (šejtani) koji odgovaraju kršćanskim ekvivalentima.

Međutim, oko džina se isprepliće mnoštvo priča, mitova i legendi. Posljednjih desetljeća je ta tema tako popularna da je svojedobno izdana i apokrifna knjiga "Razgovor s džinom muslimanom". Tamo je autor pribilježio, pa i poprilično očito, razgovor s džinom muslimanom. Kako smo spomenuli, džini su bića slobodne volje pa ih tako ima i muslimana i kršćana i ateista...

Našim čitateljima je vjerojatno najpoznatiji onaj plavi duh iz Aladinove lampe iz Disneyevih crtanih filmova koji u engleskom nosi naziv "genie" što se izgovara poprilično slično kao džin.

Slavna zbirka arapskih pripovjetki, 1001 noć, prepuna je zgoda i nezgoda raznih džina. Od pokušaja zavođenja careva, kraljeva i prinčeva pa do osujećivanja njihovih planova.

Spomenimo ovdje samo jedan odlomak iz 177. noći Šeherezadinih priči:

'Ifritka, koja pripadaše pravovjernim džinima, dugo je posmatrala Kameruzzemanovo lice slaveći Allahovo ime i zavideći mladiću na ljepoti i dražesnosti. Mislila je: 'Allaha mi, neću mu nauditi, niti ću dopustiti da mu netko nažao učini! Čuvat ću ga od svakog zla, jer ovo lijepo lice ne zaslužuje ništa drugoosim da se gleda u njega i da se Božije ime slavi. Ali, kako je mogla njegova porodica zaboraviti ga naovako ruševnom mjestu? Kad bi ovog časa došao neko od naših marida, sigurno bi ga ubio'.

Ovdje možete vidjeti dobar dio mitologije koji okružuje džine, da ih ima oba spola, da su skloni ljudskim porocima kao što je zaljubljivanje na prvi pogled, ali i da ih ima spremnih na ubojstvo.

Ne želimo ulaziti u bilo kakve rasprave o ispravnosti ili točnosti nečije religije jer bismo mogli danima se razbacivati uvredama. Svrha ovog teksta bila je našim čitateljima približiti nečije vjerovanje i nečije opravdanje za gnjusno ubojstvo.

Sjekirom raskomadao majku i onda ju danima jeo...

Podsjetimo, Sabahudin je sjekirom raskomadao majčino tijelo te ga je danima jeo. Ispred obiteljske kuće u kojoj je žena monstruozno ubijena u ponedjeljak su se okupili rodbina, prijatelji i susjedi kako bi Nasihu ispratili i pokopali na mjesnom groblju.

- Nikad ne bismo rekli da će se nešto ovako dogoditi.N isam primijetio ništa neobično kod brata. U kolovozu sam bio ovdje u posjetu njemu i majci. Živjeli su sami. Dobro su se slagali. Bolje se on slagao s majkom nego ja, pomagali su jedno drugom. Što se dogodilo da je to učinio, ne znam, da mu se psiha u tako kratkom vremenu preokrenula. Od početka istrage tvrdi, a i dalje stoji kod toga, da su ga natjerali crna magija i đžinovi. Da nešto nije u redu, nije nitko primijetio jer nam je kuća osamljena, malo uvučena s ceste - govori ožalošćen brat Izudin.

Mještani i rodbina su u šoku, zateknuti tragedijom koja je pogodila ovu, kako kažu, mirnu obitelj. Za Sabahudina govore da je bio miran i dobar mladić te da s njime nije bilo nikakvih problema. Nisu primijetili da se ponašao imalo neuobičajeno.

I najiskusniji policajci ostali u šoku

- Sve nas je to zateklo, kako ne bi. Dva dana i dvije noći nisam spavao - rekao nam je Sabahudinov tetak dodajući kako je on inače bio pobožan čovjek. Sabahudin se u subotu unajmljenom Škodom Octaviom odvezao u Sarajevo, gdje je mobitelom pozvao policiju i rekao im da je sjekirom ubio majku. No ono što su daljnjom istragom doznali šokiralo je i najiskusnije policajce.

Priznao im je da je raskomadao majčino tijelo te tijekom nekoliko dana sjekao i jeo dijelove njezina tijela. Ostatke je navodno zapalio i pokopao na raznim lokacijama oko njihove obiteljske kuće.

Policiji je ispričao da je pod utjecajem crne magije te da su mu četiri džina dolazila pred oči i naredila mu da to učini.

Ostatke zakopao u dvorištu

Na imanje Velićevih došao je i radnik s bagerom kako bi utvrdili istinitost njegove izjave. Na kraju su samo potvrdili ono najgore. Dijelove Nasihina tijela pronašli su na najmanje sedam mjesta zakopanih u dvorištu. Njezino tijelo je komadao u garaži i nosio uokolo.

Mjestom se priča da mu sve to nije bilo dovoljno i da je dijelove majke, nakon što ih je zakopao, sljedećeg dana otkopao jer su mu to opet naredili glasovi u glavi. Tad je navodno s dijelova njezina tijela odvojio meso od kostiju i stavio ga kraj potoka u nadi da će ga pojesti psi. To se nije dogodilo pa je danima pržio meso i jeo ga, dok je ostatke kostiju vratio u zemlju i zakopao ih. Istog dana zaklao je i njihova psa.

Istražitelji još ne znaju kad je točno sin ubio majku. Pretpostavljaju da se na svoj monstruozni čin odlučio prije šest ili više dana. Sabahudina su odmah uhitili i nad njime se provodi istraga.

Sudac istrage odredio mu je jednomjesečni pritvor. Tek mu slijedi psihijatrijsko vještačenje ne bi li utvrdili je li bio uračunljiv u trenucima kad je presudio majci.

'Promijenio se kad mu se djevojka utopila u rijeci'

Osim pravosudnih tijela, i mještani su zgroženi teškim krvoprolićem. Dodaju da je Sabahudin, kao što je rekla i obitelj, bio normalan mladić, miran i povučen, te da je često biciklom odlazio u obližnje naselje Baštra na kavu.

Jedini porok mu je bila kocka te je često odlazio u kladionice. Nije imao stalan posao. Povremeno bi radio u građevini, a financirala ga je majka. Navodno nije htio nigdje ni otići od kuće, jer nije htio majku ostaviti samu. Govorio je da se ostao brinuti o njoj i da joj je pomagao.

- Nasiha je bila mirna, povučena žena. Živjela je mirnim životom, no nije bila sretna. Nakon što je rodila trojicu sinova, njezin sad pokojni suprug, koji je tad radio u inozemstvu, našao je drugu ženu i otišao. S njom je imao još djece i to ju je dotuklo. Sama je morala odgajati djecu - rekla je mještanka i napomenula da su dva sina otišla raditi u inozemstvo, dok je Sabahudin ostao živjeti s njom. Nakon što joj je preminuo suprug, Nasihi je pripala njegova mirovina i od toga su živjeli.

- Iako svi govore da je bio miran i dobar mladić, meni je djelovao kao da ima psihičkih problema. Davno je imao djevojku, no ona se prije desetak godina utopila u rijeci Uni. To ga je promijenilo. Povukao se te nastavio živjeti mirno i tiho. Svakog dana je biciklom odlazio u kladionicu sa slušalicama u ušima, a rukama u džepovima. Vozio je kao da će cestom poletjeti. Stricu hodži jednom se požalio da ga proganjaju đavli, no hodža mu je na to rekao da on u sebi nema đavle, nego da se primi posla i da neće imati takve misli - govori mještanka. Dodala je kako je saznala da je istražiteljima ubojstvo predstavio kao kurban, odnosno žrtvu.