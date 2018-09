Ljudožder danima jeo majku: Đavli su mi rekli da je pojedem

Ni mi ne znamo što se dogodilo. Čekamo nalaze istrage, kao i vi, da doznamo odgovore. Nikad ne bismo rekli da će se ovakvo nešto dogoditi, rekao nam je Izudin Velić, brat privedenog Sabahudina (33), koji je u Velićima kraj Cazina ubio majku Nasihu (60).

Sjekirom je raskomadao njezino tijelo te ga je danima jeo. Ispred obiteljske kuće u kojoj je žena monstruozno ubijena u ponedjeljak su se okupili rodbina, prijatelji i susjedi kako bi Nasihu ispratili i pokopali na mjesnom groblju.

Brat: 'Dobro su se slagali'

- Nisam primijetio ništa neobično kod brata. U kolovozu sam bio ovdje u posjetu njemu i majci. Živjeli su sami. Dobro su se slagali. Bolje se on slagao s majkom nego ja, pomagali su jedno drugom. Što se dogodilo da je to učinio, ne znam, da mu se psiha u tako kratkom vremenu preokrenula. Od početka istrage tvrdi, a i dalje stoji kod toga, da su ga natjerali crna magija i đavli. Da nešto nije u redu, nije nitko primijetio jer nam je kuća osamljena, malo uvučena s ceste - govori ožalošćen brat Izudin.

Mještani i rodbina su u šoku, zateknuti tragedijom koja je pogodila ovu, kako kažu, mirnu obitelj. Za Sabahudina govore da je bio miran i dobar mladić te da s njime nije bilo nikakvih problema. Nisu primijetili da se ponašao imalo neuobičajeno.

Odvezao se u Sarajevo i nazvao policiju

- Sve nas je to zateklo, kako ne bi. Dva dana i dvije noći nisam spavao - rekao nam je Sabahudinov tetak dodajući kako je on inače bio pobožan čovjek. Sabahudin se u subotu unajmljenom Škodom Octaviom odvezao u Sarajevo, gdje je mobitelom pozvao policiju i rekao im da je sjekirom ubio majku. No ono što su daljnjom istragom doznali šokiralo je i najiskusnije policajce.

Priznao im je da je raskomadao majčino tijelo te tijekom nekoliko dana sjekao i jeo dijelove njezina tijela. Ostatke je navodno zapalio i pokopao na raznim lokacijama oko njihove obiteljske kuće.

Policiji je ispričao da je pod utjecajem crne magije te da su mu četiri džina (vraga, demona) dolazila pred oči i naredila mu da to učini.

Ostatke zakopao u dvorištu

Na imanje Velićevih došao je i radnik s bagerom kako bi utvrdili istinitost njegove izjave. Na kraju su samo potvrdili ono najgore. Dijelove Nasihina tijela pronašli su na najmanje sedam mjesta zakopanih u dvorištu. Njezino tijelo je komadao u garaži i nosio uokolo.

Mjestom se priča da mu sve to nije bilo dovoljno i da je dijelove majke, nakon što ih je zakopao, sljedećeg dana otkopao jer su mu to opet naredili glasovi u glavi. Tad je navodno s dijelova njezina tijela odvojio meso od kostiju i stavio ga kraj potoka u nadi da će ga pojesti psi. To se nije dogodilo pa je danima pržio meso i jeo ga, dok je ostatke kostiju vratio u zemlju i zakopao ih. Istog dana zaklao je i njihova psa. Istražitelji još ne znaju kad je točno sin ubio majku. Pretpostavljaju da se na svoj monstruozni čin odlučio prije šest ili više dana. Sabahudina su odmah uhitili i nad njime se provodi istraga. Sudac istrage jučer mu je odredio jednomjesečni pritvor. Tek mu slijedi psihijatrijsko vještačenje ne bi li utvrdili je li bio uračunljiv u trenucima kad je presudio majci. Tužiteljstvo se u jednom trenutku našlo u problemu zbog štrajka odvjetnika. Ipak, zbog izrazito teškog slučaja, jedan od odvjetnika je prekinuo štrajk te mu je Sabahudinov slučaj dodijeljen po službenoj dužnosti.

'Jedini porok bila mu je kocka'

Osim pravosudnih tijela, i mještani su zgroženi teškim krvoprolićem. Dodaju da je Sabahudin, kao što je rekla i obitelj, bio normalan mladić, miran i povučen, te da je često biciklom odlazio u obližnje naselje Baštra na kavu.

Jedini porok mu je bila kocka te je često odlazio u kladionice. Nije imao stalan posao. Povremeno bi radio u građevini, a financirala ga je majka. Navodno nije htio nigdje ni otići od kuće, jer nije htio majku ostaviti samu. Govorio je da se ostao brinuti o njoj i da joj je pomagao.

- Nasiha je bila mirna, povučena žena. Živjela je mirnim životom, no nije bila sretna. Nakon što je rodila trojicu sinova, njezin sad pokojni suprug, koji je tad radio u inozemstvu, našao je drugu ženu i otišao. S njom je imao još djece i to ju je dotuklo. Sama je morala odgajati djecu - rekla je mještanka i napomenula da su dva sina otišla raditi u inozemstvo, dok je Sabahudin ostao živjeti s njom. Nakon što joj je preminuo suprug, Nasihi je pripala njegova mirovina i od toga su živjeli.

- Iako svi govore da je bio miran i dobar mladić, meni je djelovao kao da ima psihičkih problema. Davno je imao djevojku, no ona se prije desetak godina utopila u rijeci Uni. To ga je promijenilo. Povukao se te nastavio živjeti mirno i tiho. Svakog dana je biciklom odlazio u kladionicu sa slušalicama u ušima, a rukama u džepovima. Vozio je kao da će cestom poletjeti. Stricu hodži jednom se požalio da ga proganjaju đavli, no hodža mu je na to rekao da on u sebi nema đavle, nego da se primi posla i da neće imati takve misli - govori mještanka. Dodala je kako je saznala da je istražiteljima ubojstvo predstavio kao kurban, odnosno žrtvu.