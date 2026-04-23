DRAMA U MAKSIMIRU

E nećeš, razbojniče! Unuk (15) istukao i otjerao pljačkaša kuće

Piše Helena Tkalčević, Hajrudin Merdanović,
Maskirani naoružani trojac provalio je u kuću dok su ukućani spavali. Muškarca (65) su tukli, no unuk je jednog udario i spriječio pljačku

Muškarac (65) u srijedu, 22. travnja, oko 4.10 sati, mirno je spavao u spavaćoj sobi na katu kuće na području zagrebačkog Maksimira. U jednom trenutku osjetio je prisutnost nekoga na krevetu pored sebe. Pomislio je da je to njegov maloljetni unuk pa se oglasio. Međutim, u tom trenutku je uočio sjene tri osobe koje su se nalazile na krevetu s njegove obje strane. Razbojnici maskirani fantomkama počeli su ga udarati po tijelu i glavi. Panično je počeo dozivati u pomoć.

Napadači su mu prekrili rukama usta da ga utišaju. Počeo se hrvati s njima pokušavajući se osloboditi. Kod jednog od napadača zamijetio je poveći nož u ruci. Drugi razbojnik je u ruci pak držao pušku. Tad je začuo unuka koji je izašao na hodnik kuće. Čuo je to i razbojnik, koji je s puškom krenuo u hodnik prema tinejdžeru. Unuk ga je udario nogom u međunožje, a potom sa stolića zgrabio veću staklenu pepeljaru i pogodio ga u glavu. Vidjevši što se dogodilo njihovu naoružanom “kolegi”, razbojnici su pobjegli iz kuće i nisu uspjeli ništa otuđiti. Ozlijeđenog 65-godišnjaka su vozilom Hitne pomoći prevezli u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su mu pružili liječničku pomoć. Nasreću, prošao je tek s lakšim ozljedama. Unuk i 62-godišnjakinja, koja je također bila u kući, nisu ozlijeđeni.

O događaju je kratko izvijestila zagrebačka policija. Kako su priopćili, prema dosad utvrđenom, trojica nepoznatih muškaraca ušla su u kuću u kojoj su se nalazili 65-godišnji vlasnik i dvoje članova obitelji, maloljetnik i 62-godišnjakinja.

- Odmah po ulasku u kuću fizički su napali 65-godišnjaka i ozlijedili ga uporabom oštrog predmeta. U obrani je jednog počinitelja uspio odgurnuti od sebe. Tad je jedan od osumnjičenih zaprijetio vatrenim oružjem i maloljetnom članu obitelji napadnutog, koji ga je tad, kako bi se obranio, predmetom koji mu je bio nadohvat ruke udario po glavi, nakon čega su svi osumnjičeni pobjegli - priopćila je zagrebačka policija.

Kako navode, u tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti. Događaj zasad nisu okvalificirali pa se samo pretpostavlja da je motiv njihova ulaska bio novac. Nije poznato ni jesu li kuću, prije provale, promatrali, odnosno jesu li znali da su ukućani unutra i je li im namjera bila zateći ih na spavanju.

Susjedi 65-godišnjaka o napadu ne znaju ništa, no tog su jutra u ulici vidjeli mnoštvo policajaca.

- Bilo je možda i devet policijskih auta, što službenih, što civilnih. Nismo čuli što je bilo, a nismo se ni previše raspitivali. O toj obitelji ne znamo mnogo, znamo da on ima traktor koji vozi - rekao nam je jedan od susjeda. Nije nam znao reći čime se obitelj bavi.

- Ne znam koliko ih tu živi, mislim pet ili šest. Unuk je malo jači, krupniji i mislim da je nešto trenirao - rekao je drugi susjed.

Dodaju da je riječ o mirnoj ulici u kojoj policija nije uobičajeni prizor.

- Ovo je miran kvart, čuli smo za događaj, ali nismo znali da je to bilo kod nas - rekli su nam.

Sličan događaj zagrebačka policija zabilježila je krajem siječnja ove godine. Tad su tri nepoznate osobe, uz prijetnju vatrenim oružjem i uporabu sile, provalile u obiteljsku kuću u Ulici Sutinska vrela u Zagrebu. Tom prilikom ozlijedili su vlasnika

- Uz prijetnju vatrenim oružjem i uporabu tjelesne snage počinili su razbojništvo nad 59-godišnjim vlasnikom kuće i 54-godišnjom članicom obitelji te otuđili novac i nakit. U događaju je ozlijeđen 59-godišnjak, kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh - priopćila je tad zagrebačka policija.

Materijalnu štetu procijenili su na nekoliko desetaka tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

